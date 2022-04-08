Українські чемпіонки світу пояснили за "хороших росіян"

Шахістки озвучили свою позицію.

Днями у Львівській обласній шаховій федерації (ЛОШФ) вирішили виключити зі своєї організації іменитих українських шахісток Анну та Марію Музичук через симпатії до російських спортсменів. Шахістки прояснили ситуацію.

Відповідний пост Анна розмістила на своїй сторінці у Facebook.

У своїй відповіді сестри Музичук зазначили, що не стали підписувати колективний лист президентові Федерації шахів України з проханням повторно звернутися до Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) для посилення санкцій проти рф та Білорусі, вважаючи це неефективним. Крім того, шахістки заявили, що 3 березня деякі російські шахісти написали відкритий лист президенту рф володимиру путіну, засудивши агресію росії в Україні. Тому сестри Музичук вважають, що не варто виключати всіх російських шахістів від змагань. Українки зазначили, що шахістів, які підтримують воєнну агресію, потрібно усувати від турнірів та притягувати до кримінальної відповідальності.

Також сестри Музичук повідомили, що ініціювали усунення російських та білоруських шахістів та шахісток від командних змагань, адже "РФ та Білорусь не мають морального права бути представленими на міжнародних змаганнях".

"Хочемо ще раз наголосити, що з перших днів вторгнення Росії в Україну ми чітко заявили про свою позицію щодо цієї війни. Ми вважаємо Росію агресором, словом і ділом підтримуємо Збройні Сили України та віримо у нашу перемогу. Слава Україні!" — заявили сестри Музичук.

Нагадаємо, путінського шахіста Сергія Карякіна усунули від усіх змагань під егідою ФІДЕ. Крім того, днями зі світових рейтингів викинули відому російську шашистку.