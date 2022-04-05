"Російська культура має зникнути": в рф знайшли польський слід у виключенні семиразової чемпіонки світу

Росіянка підтримує війну в Україні

Семиразова чемпіонка світу з шашок Тамара Тансиккужина, як і багато інших спортсменів з рф, була відсторонена від участі в міжнародних змаганнях і виключена зі всіх світових рейтингів. У росії вважають таке рішення політичним.

Головний тренер збірної рф з шашок Юрій Черток у коментарі ТАСС звинуватив у цьому поляків.

За словами Чертока, Тансиккужину з рейтингу вилучив президент Всесвітньої федерації шашок (FMJD) – поляк Яцек Павлицький. У росії впевнені, що президент FMJD зайшов на сайт рейтингу й особисто стер згадку про Тансиккужину. Крім того, у рф підкреслили, що Павлицький зробив це, щоб "російська культура зникла з громадського простору".

"Президент FMJD Яцек Павлицький пішов завітами свого земляка, колишнього віцепрем’єра, а нині міністра культури та національної спадщини Польщі Петра Глиньського, який заявив на засіданні Ради ЄС з питань освіти, молоді, культури та спорту, що російська культура має зникнути із громадського простору. Персонально Яцек Павлицький прибрав ім’я Тамари Тансиккужиної із сайту всесвітньої федерації. Прибрав особисто не лише як керівник, а і як технічний спеціаліст, який має права адміністратора на сайті FMJD", — розповів Черток.

"Спочатку виключили з командних змагань всіх росіян і білорусів, а потім через деякий час проти мене почалися певні дії за підтримку позиції Росії по військовій операції", — поскаржилася Тансиккужина у коментарі для СЕ.

Зазначимо, Тансиккужина є семиразовою чемпіонкою світу з шашок.

Раніше повідомлялося, що путінський шахіст Сергій Карякін був усунений від міжнародних змагань під егідою ФІДЕ.

Нагадаємо, Італія та ще кілька країн відмовилися грати проти росії у відборі на чемпіонат світу.