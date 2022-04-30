Ембарго на російську нафту введуть, але не відразу: в ЄС відкрили деталі нового пакету санкцій

ЄС готується представити новий пакет санкцій наступного тижня

ЄС має намір почати запроваджувати поступові обмеження на імпорт російської нафти та повністю відмовитися від неї до кінця року.

Як повідомили джерела Bloomberg, це буде запропоновано у шостому пакеті санкцій проти росії, який буде запроваджений через її вторгнення в Україну.

Очікується, що новий санкційний пакет буде анонсовано вже наступного тижня.

Зазначається, що у документі пропонується вводити нафтове ембарго шляхом поступового зменшення експорту до кінця 2022 року, коли заборона повноцінно набуде чинності. Спочатку під заборону може потрапити російська танкерна нафта, а згодом трубопровідна. Інші варіанти зменшення прибутку Росії від нафти полягають у запровадження обмежень цін, тарифів та спеціальних розрахункових механізмів.

Крім заборони на російську нафту в шостому санкційному пакеті також буде запропоновано відключення від міжбанківської системи SWIFT російського "Сбербанку", обмеження на купівлю нерухомості та консалтингові послуги, а також більше персональних санкцій проти осіб, які могли бути причетні до скоєння військових злочинів або фінансування російської військової машини.

Водночас повідомляється, що деякі з країн ЄС запропонували посилити обмеження на морську торгівлю.

Як повідомлялося раніше, глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомляв, що після того, як звірства росіян у Бучі та інших містах України побачили у світі, країни Заходу більше не залишили табу на введення санкцій проти росії.