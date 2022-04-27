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Буде тільки гірше: Куліба проговорився про потужний удар по росії

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Буде тільки гірше: Куліба проговорився про потужний удар по росії Новина оновлена 27 квітня 2022, 22:59

У МЗС України заговорили про повне нафтове та газове ембарго росії з боку Заходу, а також про ізоляцію російських банків

Україна презентувала країнам Заходу план реалізації тиску на росію для забезпечення перемоги цивілізованого світу над кремлівським режимом.

Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба у своєму Фейсбуку.

Він зазначив, що посилення санкцій проти росії відбувалося у кілька етапів, а їх план був розроблений на випадок вторгнення ще у листопаді 2021 року.

Тоді Україна наполягала на превентивному введенні частини з них, однак цього не сталося, але до самого плану Захід повернувся вже після початку вторгнення.

Після 24 лютого були введені вже розроблені санкції, а також з’явилися інші спонтанні пропозиції.

Новий етап настав після того, як інформація про звірства, які росіяни створили в Бучі та інших містах, була оприлюднена у всьому світі. Саме тоді всі табу на санкції було знято.

"Тепер я хочу дві речі. По-перше, ця фраза має стати принципом дії всіх країн ЄС та Групи семи. По-друге, запровадження санкцій має стати плановим, щоб вони були всеосяжними, і остаточно задушили російську економіку", — написав він.

За словами Кулеби, група фахівців розробила покроковий план доведення санкційного тиску до максимуму, а 27 квітня його було представлено послам "Великої сімки".

Глава МЗС каже, що на цьому етапі санкції мають запроваджуватися "безжально, системно і швидко".

"Ніяких напівсанкцій, жодних довгих списків винятків із санкцій. Потрібні ембарго на нафту та газ, блокування банків, вихід іноземного бізнесу з росії, персональні санкції проти російських політиків та чиновників", — зазначив міністр.

Як повідомлялося раніше, в ЄС розпочали розробку нового пакету санкцій проти росії, проте обмежень на експорт енергоносіїв у ньому знову не буде, оскільки серед країн Євросоюзу немає згоди з цього питання.

Водночас росія, мабуть, вирішила "допомогти" країнам Європи визначитися і вже в односторонньому порядку припинила постачання газу до Польщі та Болгарії за те, що ці дві країни відкинули вимоги щодо переведення розрахунків у рублі.

Теги:
#Україна #Росія #Санкції #Дмитро Кулеба
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