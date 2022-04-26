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Велика Британія та Польща завдали нового санкційного удару по росії

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Британці та поляки знову стали на захист українських інтересів Новина оновлена 26 квітня 2022, 11:58
Британці та поляки знову стали на захист українських інтересів

Від росії відвертається дедалі більше колишніх партнерів

Урядом Великої Британії було ухвалено рішення про черговий пакет санкцій проти російської федерації. Серед іншого — буде обмежено експорт окремих товарів, які раніше отримувала росія, та запроваджено спецдопомогу для України. Польща ж вирішила обмежити дії близько 35 російських фірм, серед яких і "Газпром".

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на уряд Британії та росЗМІ.

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Загалом нові британські санкції можна розділити на два головні підпункти:

  • заборона експорту до росії: до цієї категорії потрапили всі товари, які путінська армія може використовувати проти "героїчного народу України". У Лондоні хочуть зробити все можливе, щоб будь-які технології, призначені для моніторингу чи перехоплення інформації, росіяни не змогли купувати в Британії;
  • зниження тарифів для України: Лондон і Київ укладають угоду про вільну торгівлю, що дозволить підтримати економіку нашої країни, яка серйозно постраждала через російську агресію. Серед іншого будуть скасовані тарифи на мед, ячмінь, птицю та консервовані помідори, що експортуються.

У Польщі ж вирішили ще більше вдарити по окремих фірмах та фізосіб з рф. Також до списку увійшли деякі компанії з Білорусі. Найбільшими підсанкціонними підприємствами виявилися "Газпром", "Новатек", "Акрон" та інші. Всього до списку увійшло близько 35 підприємств і 15 громадян Росії і РБ.

Нагадаємо, що в цей же час Євросоюз продовжує працювати над шостим пакетом санкцій проти Москви. Серед іншого, до нього хочуть включити конкретні енергетичні обмеження. Поки що політики Європи вивчають можливість накласти на росію нафтове ембарго так, щоб самим не сильно постраждати при цьому.

Теги:
#Україна #Велика Британія #Росія #Санкції #Війна
Британці та поляки знову стали на захист українських інтересів
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Велика Британія та Польща завдали нового санкційного удару по росії
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Британці та поляки знову стали на захист українських інтересів
Велика Британія та Польща завдали нового санкційного удару по росії
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