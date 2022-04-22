ЄС готує новий пакет санкцій проти росії: що дізналися ЗМІ

У п’ятницю, 22 квітня, на 58-й день повномасштабної агресії рф в Україні стало відомо, що Європейський Союз має намір запровадити шостий пакет санкцій проти росії.

Про це повідомляє Politico із посиланням на неназваних дипломатів.

Новий пакет санкцій може містити "певну заборону" на імпорт російської нафти, а також відключення нових російських банків від SWIFT.

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