ЄС готує нафтове ембарго для росії, але чекає на одну дату

Наразі Європа домовляється про пом’якшення наслідків прийнятих обмежень для себе.

У Європі за прийнятою забороною імпорту та купівлю вугілля росією розглядають також питання нафтовому ембарго. Найімовірніше, рішення може бути ухвалене після 24 квітня, коли у Франції закінчаться вибори президента.

Таку інформацію повідомляє The New York Times, посилаючись на власні джерела в парламентах європейських країн.

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Насамперед у ЄС хочуть орієнтуватися на Францію, щоб запроваджене ембарго, яке, безперечно, вплине на вартість бензину на заправках, не зменшило підтримки Емманюеля Макрона. Якщо таке станеться, це дозволить його конкурентці, проросійській "подрузі" володимира путіна Марін Ле Пен переманити собі частину голосів виборців.

Також зазначається, що нинішнє прийняття рішень також уповільнює як католицький, так і православний Великдень, які відзначаються 16 та 24 квітня відповідно. Ці дати є святковими для більшості країн Європи, що суттєво впливає на проведення будь-яких переговорів. Ймовірно, ембарго Росії буде узгоджено на початку або наприкінці травня — залежно від того, чи вирішать переносити саміт лідерів ЄС із питань України.

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Слід додати, що на просування питань ембарго в цілому вплинули жахіття, влаштовані армією рф у Бучі та інших містах поблизу Києва. Багато європейських політиків закликають колег не допустити повторення подібних кошмарів в інших регіонах України, проголосувавши за посилення санкцій.

Насамперед країни зараз прораховують, як краще прийняти подібні санкції, щоб вони не сильно вдарили по Німеччині, чия кількість нафти, отримуваної від росії, становить 34%. Офіційні особи та дипломати кажуть, що для збереження єдності між 27 державами потрібний поетапний підхід.

Тим часом у Фінляндії вже розробляють механізм, як швидше позбутися газової та нафтової залежності з боку Росії.

Раніше ми писали, як Євросоюз сподівається перекрити нестачу нафти після можливого ухвалення санкцій проти Москви.