Майже всіх жорстоко розстріляли: мер Бучі вразив статистикою щодо загиблих

Робота над ідентифікацією тіл все ще ведеться

Близько 85 відсотків загиблих жителів Бучі, де російські окупанти влаштували справжній геноцид мирного населення, було жорстоко розстріляно. За словами мера Бучі Анатолія Федорука, саме з такої кількості знайдених тіл було вилучено кулі.

Такі дані чиновник оприлюднив у прямому ефірі телемарафону #UAразом.

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За його словами, більшість тіл з кульовими пораненнями було знайдено у братських могилах. Також через застосування зброї окупантами було вбито чимало бучанців, чиї місця поховання зараз доводиться "розкривати" у дворах житлових будинків, городах, парках, садах тощо.

Також Федорук анонсував ймовірне завершення робіт із вилучення тіл загиблих з другої братської могили Бучі — поряд із Церквою святого апостола Андрія Первозванного.

"Піднімемо тіла і відправимо в морги, щоб проводити вже відповідні процедури, а родичі могли отримати тіла загиблих та поховати їх так, як це має бути", — наголосив він.

Слід додати, що 13 квітня на території Бучі, а також у Бородянці, яка також постраждала від нальоту російських військ, побував Карім Хан, який є головним прокурором Міжнародного кримінального суду у Гаазі. Він вирішив на власні очі переконатися, наскільки жорстоко діяли окупанти.

За його словами, Україна перетворилася на величезне місце злочинами, і людям усього світу слід залишатися реалістами, щоб нарешті прокинутися та дати відсіч агресору.

"Ми повинні розсіяти туман війни, щоб дістатися істини", — серед іншого заявив Хан.

Додамо, що раніше ми публікували ексклюзивні фото з Бучі, зроблені практично відразу після того, як у місто лише відкрили доступ, а на вулицях було виявлено безліч тіл місцевих мешканців.

Також "Телеграф" розповідав, як місцеві ділилися емоціями від пережитого страху. Так, одна з бучанок зізналася, що росіяни розстрілювали українців за найменшу провину або навіть просто так.