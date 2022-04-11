В ЄС відповіли, як позбавлятимуться російських газу та нафти

ЄС вводитиме обмеження на постачання нафти та газу з росії окремо

У ЄС пояснили, чому під час введення санкцій на постачання російських енергоносіїв насамперед розглядатимуть нафтовий експорт росії, а потім газовий.

Про це розповів голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель після засідання глав МЗС країн-членів у Люксембурзі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Щодо санкцій ми продовжуватимемо обговорення, щоб побачити, що ще можна зробити, включаючи санкції на нафту та газ", — сказав він.

За його словами, на зустрічі міністрів було обговорення питання в цілому, але вони не ухвалили жодних рішень, а лише домовилися розділити нафтове та газове питання.

За словами Борреля, ЄС у 2021 році імпортував нафти на 80 мільярдів євро, а газу лише на 20.

"Тому важливо почати з нафти — великий рахунок та її простіше замінити", — пояснив він.

Також він додав, що для різних країн ЄС замінити російські енергоносії буде простіше, оскільки вони їх і так не використали, але для інших питання гостріше.

Тому, каже Боррель, для розвитку загальноєвропейської енергетичної автономності знадобиться певний час.

Разом з тим, як повідомляє Reuters, в Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) вважають, що замінити російську нафту для ЄС буде нічим.

"Було б майже неможливо заповнити втрату в обсягах такого масштабу", — сказав генсек організації Моххамед Баркіндо, який також додав, що йдеться про близько 7 мільйонів барелів на добу.

Як повідомлялося раніше, в ЄС напередодні погодили п’ятий пакет санкцій проти росії через вторгнення в Україну, який включає заборону на постачання вугілля, а також транспортну блокаду.

Тим часом у США вирішили повністю відмовитися від енергоносіїв із Росії. Крім того, там шукають способи допомогти Європі перейти на альтернативні джерела нафти і газу.