"Продовжимо душити": радник Байдена не порадував росію новою обіцянкою

США повністю відмовиться від російської нафти, газу та вугілля.

Президент США Джо Байден остаточно ухвалив рішення про те, щоб відмовитися від російської нафти, газу та вугілля. Білий дім зробить це таким чином, щоб для Америки це не мало жодних наслідків.

Про це повідомив радник американського лідера Джейк Салліван в ефірі американського телеканалу ABC.

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За його словами, для США питання відмови Європи від російських нафти та газу є пріоритетним.

"Президент Байден вирішив відрізати російські нафту, газ і вугілля від США. Але ми в іншій позиції, ніж європейці. Ми маємо можливість, щоб це мало наслідки для Росії без наслідків для нас. Наразі він щодня працює з європейськими колегами над кроками, які може зробити Європа, аби відмовитися від російських нафти та газу. США збільшили експорт газу до Європи, щоб вони могли зменшити залежність від Росії. Вони зрештою ухвалять рішення", — повідомив Салліван.

Невтішними були прогнози Саллівана й щодо російської економіки. За його прогнозами, вона впаде на 10-15%.

"Вона перестане бути однією з головних світових економік через тиск, який ми чинимо. Вона впала в кому, ініційовану Центробанком, рівень підтримується штучно. Уряд заборонив банкам продавати долари, тому вони захищають рубль. Але це матиме величезні економічні наслідки. І ми продовжимо душити російську економіку, щоб росія та Кремль відчували біль", — резюмував радник Байдена.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська влада відкрито почала погрожувати США війною через підтримку України.