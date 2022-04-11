В ЕС ответили, как будут избавляться от российских газа и нефти

ЕС будет вводить ограничения на поставки нефти и газа из россии раздельно

В ЕС объяснили, почему при введении санкций на поставки российских энергоносителей в первую очередь будут рассматривать нефтяной экспорт россии, а затем газовый.

Об этом рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после заседания глав МИД стран-членов в Люксембурге, передает Интерфакс-Украина.

"В отношении санкций мы будем продолжать обсуждение, чтобы увидеть, что еще можно сделать, включая санкции на нефть и газ", — сказал он.

По его словам, на встрече министров было обсуждение вопроса в целом, но они не приняли никаких решений, а лишь договорились разделить нефтяной и газовый вопросы.

По словам Борреля ЕС в 2021 году импортировал нефти на 80 миллиардов евро, а газа лишь на 20.

"Поэтому важно начать с нефти – большой счет и ее проще заменить", — объяснил он.

Также он добавил, что для разных стран ЕС заменить российские энергоносители будет проще, поскольку они их и так не использовали, но для других вопрос стоит более остро.

Поэтому, говорит Боррель, для развития общеевропейской энергетической автономности понадобится определенное время.

Вместе с тем, как сообщает Reuters, в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) считают, что заменить российскую нефть для ЕС будет нечем.

"Было бы почти невозможно восполнить потерю в объемах такого масштаба", — сказал генсек организации Моххамед Баркиндо, который также добавил, что речь идет об около 7 миллионов баррелей в сутки.

Как сообщалось ранее, в ЕС накануне согласовали пятый пакет санкций против россии из-за вторжения в Украину, который включает в себя запрет на поставки угля, а также транспортную блокаду.

Тем временем в США решили полностью отказаться от энергоносителей из россии. Кроме того там ищут способы помочь Европе перейти на альтернативные источники нефти и газа.