В ЕС ответили, как будут избавляться от российских газа и нефти
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ЕС будет вводить ограничения на поставки нефти и газа из россии раздельно
В ЕС объяснили, почему при введении санкций на поставки российских энергоносителей в первую очередь будут рассматривать нефтяной экспорт россии, а затем газовый.
Об этом рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после заседания глав МИД стран-членов в Люксембурге, передает Интерфакс-Украина.
"В отношении санкций мы будем продолжать обсуждение, чтобы увидеть, что еще можно сделать, включая санкции на нефть и газ", — сказал он.
По его словам, на встрече министров было обсуждение вопроса в целом, но они не приняли никаких решений, а лишь договорились разделить нефтяной и газовый вопросы.
По словам Борреля ЕС в 2021 году импортировал нефти на 80 миллиардов евро, а газа лишь на 20.
"Поэтому важно начать с нефти – большой счет и ее проще заменить", — объяснил он.
Также он добавил, что для разных стран ЕС заменить российские энергоносители будет проще, поскольку они их и так не использовали, но для других вопрос стоит более остро.
Поэтому, говорит Боррель, для развития общеевропейской энергетической автономности понадобится определенное время.
Вместе с тем, как сообщает Reuters, в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) считают, что заменить российскую нефть для ЕС будет нечем.
"Было бы почти невозможно восполнить потерю в объемах такого масштаба", — сказал генсек организации Моххамед Баркиндо, который также добавил, что речь идет об около 7 миллионов баррелей в сутки.
Как сообщалось ранее, в ЕС накануне согласовали пятый пакет санкций против россии из-за вторжения в Украину, который включает в себя запрет на поставки угля, а также транспортную блокаду.
Тем временем в США решили полностью отказаться от энергоносителей из россии. Кроме того там ищут способы помочь Европе перейти на альтернативные источники нефти и газа.
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