"Продолжим душить": советник Байдена не порадовал россию новым обещанием

США полностью откажется от российской нефти, газа и угля.

Президент США Джо Байден окончательно принял решение отказаться от российской нефти, газа и угля. Белый дом сделает это таким образом, чтобы для Америки это не имело никаких последствий.

Об этом сообщил советник американского лидера Джейк Салливан в эфире американского телеканала ABC.

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По его словам, для США вопрос отказа Европы от российских нефти и газа является приоритетным.

"Президент Байден решил отрезать российские нефть, газ и уголь от США. Но мы в другой позиции, чем европейцы. У нас есть возможность, чтобы это имело последствия для России без последствий для нас. Сейчас он ежедневно работает с европейскими коллегами над шагами, которые может сделать Европа, чтобы отказаться от российских нефти и газа. США увеличили экспорт газа в Европу, чтобы они могли снизить зависимость от России. Они в конце концов примут решение", — сообщил Салливан.

Неутешительными были прогнозы Салливана относительно российской экономики. По его прогнозам она упадет на 10-15%.

"Она перестанет быть одной из главных мировых экономик из-за давления, которое мы оказываем. Она впала в кому, инициированную Центробанком, уровень поддерживается искусственно. Правительство запретило банкам продавать доллары, поэтому они защищают рубль. Но это будет иметь огромные экономические последствия. И мы продолжим душить российскую экономику, чтобы Россия и Кремль испытывали боль", — резюмировал советник Байдена.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские власти открыто начали угрожать США войной из-за поддержки Украины.