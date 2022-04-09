Бізнес на українській крові? Shell вигадала, як торгувати російською нафтою навіть після публічної "відмови"
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"Латвійська суміш" — у трейдерів з’явився новий термін
Нафтова компанія Shell Plc, яка вже була помічена на купівлі російської нафти, попри публічні заяви про відмову, продовжує постачання країні-агресору нафтових фінансів. Компанія запровадила так зване "змішування".
Як пише Bloomberg, його суть полягає в тому, що в бочці з’єднують 50,01% нафти з іншого джерела та 49,99% російської, і такий вантаж технічно не вважається російським.
Таким чином, продають російське дизельне паливо та інші продукти переробки. У виданні зазначають, що такий маневр — один із багатьох для постачання компаніями російських енергоносіїв до Європи. Це називають "латвійською сумішшю" і такі лазівки використовувалися і раніше.
Поки з боку Європи не прийнято обмежень на купівлю російської нафти та газу, такий обхід заяв формально законний і дозволяє компаніям на словах відмовлятися від постачання з росії, а насправді продовжувати торгівлю. Зазначається також, що Shell внесла правки в контракти, які мають на увазі, що якщо товар на більш ніж половину складається з матеріалу НЕ виробленого в росії, то він НЕ вважається виробленим у рф.
Раніше "Телеграф" писав, що новим пакетом європейських санкцій мається на увазі обмеження експорту в ЄС вугілля з росії, забороняється входити в порти судам з роспрапором і також містить інші обмеження.
Його прийняттю передували трагічні події на Київщині, де після звільнення українських населених пунктів знаходять тіла закатованих мирних громадян.
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