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Бізнес на українській крові? Shell вигадала, як торгувати російською нафтою навіть після публічної "відмови"

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Компанія на словах припиняє закупівлю російських енергоносіїв Новина оновлена 09 квітня 2022, 10:18
Компанія на словах припиняє закупівлю російських енергоносіїв

"Латвійська суміш" — у трейдерів з’явився новий термін

Нафтова компанія Shell Plc, яка вже була помічена на купівлі російської нафти, попри публічні заяви про відмову, продовжує постачання країні-агресору нафтових фінансів. Компанія запровадила так зване "змішування".

Як пише Bloomberg, його суть полягає в тому, що в бочці з’єднують 50,01% нафти з іншого джерела та 49,99% російської, і такий вантаж технічно не вважається російським.

Таким чином, продають російське дизельне паливо та інші продукти переробки. У виданні зазначають, що такий маневр — один із багатьох для постачання компаніями російських енергоносіїв до Європи. Це називають "латвійською сумішшю" і такі лазівки використовувалися і раніше.

Поки з боку Європи не прийнято обмежень на купівлю російської нафти та газу, такий обхід заяв формально законний і дозволяє компаніям на словах відмовлятися від постачання з росії, а насправді продовжувати торгівлю. Зазначається також, що Shell внесла правки в контракти, які мають на увазі, що якщо товар на більш ніж половину складається з матеріалу НЕ виробленого в росії, то він НЕ вважається виробленим у рф.

Раніше "Телеграф" писав, що новим пакетом європейських санкцій мається на увазі обмеження експорту в ЄС вугілля з росії, забороняється входити в порти судам з роспрапором і також містить інші обмеження.

Його прийняттю передували трагічні події на Київщині, де після звільнення українських населених пунктів знаходять тіла закатованих мирних громадян.

Теги:
#Нафта #Санкції #Shell
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