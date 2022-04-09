Бизнес на украинской крови? Shell придумала, как торговать российской нефтью даже после публичного "отказа"

"Латвийская смесь" — у трейдеров появился новый термин

Нефтяная компания Shell Plc, которая уже попадалась на покупке российской нефти несмотря на публичные заявления об отказе, продолжает снабжать страну-агрессора нефтяными финансами. Компания ввела так называемое "смешивание".

Как пишет Bloomberg, его суть состоит в том, что в бочке соединяют 50,01 % нефти из другого источника и 49,99% российской и такой груз технически не считается российским.

Таким образом продают российское дизельное топливо и другие продукты переработки. В издании отмечают, что такой манёвр — один из многих для поставок компаниями российских энергоносителей в Европу. Это называют "латвийской смесью" и такие лазейки использовались и ранее.

Пока со стороны Европы не приняты ограничения на покупку российской нефти и газа, такой обход заявлений формально законен и позволяет компаниям на словах отказываться от поставок из россии, а на деле продолжать торговлю. Отмечается также, что Shell внесла правки в контракты, которые подразумевают, что если товар на более чем половину состоит из материала НЕ произведенного в рф, то он НЕ считается произведенным в россии.

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Ранее "Телеграф" писал, что новым пакетом европейских санкций подразумевается ограничение экспорта в ЕС угля из рф, запрещается входить в порты судам с росфлагом и также он содержит другие ограничения.

Его принятию предшествовали трагические события на Киевщине, где после освобождения украинских населенных пунктов находят тела замученных мирных граждан.