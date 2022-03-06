Компания Shell тайно закупила российскую нефть: деньги обещает передать на помощь украинцам

В компании говорят, что нефть из альтернативных источников еще не успела поступить

Нефтегазовая компания Shell без широкой огласки закупила партию российской сырой нефти и нарвалась на критику украинского правительства, в котором напомнили о том, что россия начала вторжение в Украину и убивает мирных граждан нашей страны.

Об этом ранее написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем твиттер.

"Один вопрос к Shell: не пахнет ли для вас российская нефть украинской кровью?", — спросил он.

Министр также призвал всех сознательных людей обратиться к транснациональным компаниям, чтобы те прекратили сотрудничество с россией.

В ответ на это в Shell сообщили, что были вынуждены принять "нелегкое решение", поскольку нефть с альтернативных источников еще не успела поступить, а в условиях отсутствия доступа к нефти становится невозможным поставлять жизненно необходимые товары по всей Европе.

Вместе с тем в компании заявили, что вся прибыль от закупки этой нефти будет перечислена в гуманитарные фонды, которые занимаются помощью пострадавшим от войны украинцам.

Как сообщалось ранее, после того, как кровавый диктатор владимир путин объявил войну против Украины, многие западные компании отказались от сотрудничества с россиянами. Среди таких, например, крупнейшие в мире платежные компании Visa и Mastercard, которые ввели серьезные ограничения на пользование своими картами на территории рф.