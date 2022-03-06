Компанія Shell таємно закупила російську нафту: гроші обіцяє передати на допомогу українцям

У компанії кажуть, що нафта з альтернативних джерел ще не встигла надійти

Нафтогазова компанія Shell без широкого розголосу закупила партію російської сирої нафти та нарвалася на критику українського уряду, в якому нагадали про те, що росія розпочала вторгнення в Україну та вбиває мирних громадян нашої країни.

Про це раніше написав глава МЗС України Дмитро Кулеба у своєму твіттері.

"Одне питання до Shell: чи не пахне вам російська нафта українською кров’ю?", — запитав він.

Міністр також закликав усіх свідомих людей звернутися до транснаціональних компаній, щоб ті припинили співпрацю з Росією.

У відповідь на це Shell повідомили, що були змушені прийняти "нелегке рішення", оскільки нафта з альтернативних джерел ще не встигла надійти, а в умовах відсутності доступу до нафти стає неможливим постачати життєво необхідні товари по всій Європі.

Водночас у компанії заявили, що весь прибуток від закупівлі цієї нафти буде перераховано до гуманітарних фондів, які займаються допомогою постраждалим від війни українцям.

Як повідомлялося раніше, після того, як кривавий диктатор Володимир Путін оголосив війну проти України, багато західних компаній відмовилися від співпраці з росіянами. Серед таких, наприклад, найбільші у світі платіжні компанії Visa та Mastercard, які запровадили серйозні обмеження на користування своїми картками на території Росії.