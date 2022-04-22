Війна – день 58: росіяни гинуть сотнями, але продовжують атакувати позиції ЗСУ

Оперативно про головне 22 квітня

Україна 58-й день протистоїть російському вторгненню. Ворог продовжує обстрілювати міста та інфраструктуру, вбиваючи і ранячи при цьому мирних жителів. Попри гучні заяви російського диктатора володимира путіна, обстріли утримуваної українськими захисниками частини Маріуполя не припиняються. Також продовжуються спроби наступу російських військ на півдні та сході України, за що противник зазнає великих втрат як у живій силі, так і в техніці. У самій же росії антиукраїнська істерія пробиває дно за дном, і там затримують за "неправильне забарвлення" взуття та зносять свої ж стадіони за наявність кольорів українського прапора. Тим часом світ продовжує надавати допомогу Україні як фінансово, так і військовою технікою та озброєнням.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про найважливіші події в Україні та світі за 21 квітня. Оперативна інформація також доступна у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Минулої доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські захисники знищили до 200 душ живої сили та 22 одиниці ворожої техніки:

танків – 5;

БМП – 2;

БТР — 1;

артилерійських систем – 1;

АТ — 9;

літаків – 1;

БПЛА — 3.

На Луганському та Донецькому напрямках ЗСУ відбили 10 атак агресора, знищили 33 одиниці ворожої техніки:

6 танків

4 артилерійські системи

8 одиниць броньованої

15 одиниць автомобільної техніки.

Підрозділи ППО в небі українського Донбасу збили 2 літаки (Су-34 та Су-25).

Загалом, рапортують у Повітряних силах ЗСУ, за 21 квітня українські війська знищили 15 повітряних цілей росіян :

3 літаки (попередньо Су-34, Су-35, Су-25);

3 вертольоти (два Мі-8 та один Ка-52);

9 БПЛА ОТР (Орлан-10).

Нагадаємо, що про ключові події російсько-української війни за 19 квітня можна прочитати у матеріалі: "Війна — день 55: росіяни перейшли у наступ на сході та півдні України та бомбять міста".

А інформація за 20 квітня доступна тут: "Війна — день 56: росіяни штурмують південь, схід і бомбардують Маріуполь, а Захід допомагає Україні важким озброєнням".

Головні події 21 квітня можна дізнатись у новині: "Війна – день 57: світ говорить про евакуацію з Маріуполя, поки окупанти його нещадно знищують".