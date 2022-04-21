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В Москві чоловіка затримали за синьо-жовті кросівки та назвали їх "засобом агітації"

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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За синьо-жовте взуття в росії виписують штрафи Новина оновлена 21 квітня 2022, 18:37
За синьо-жовте взуття в росії виписують штрафи

Власнику кросівок приписали "порушення порядку проведення мітингу"

У самому центрі Москви (рф) 40-річного чоловіка затримали за те, що він був взутим у кросівки синьо-жовтого кольору. Правоохоронці назвали взуття "засобом агітації" та виписали на власника штраф у розмірі 10 тисяч рублів (близько 3500 гривень).

Про це повідомило видання The Insider з посиланням на адвоката затриманого Іллю Уткіна.

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За словами адвоката, його підзахисний приїхав у центр російської столиці, щоб відвідати ЦУМ та придбати подарунки дружині та дочці. Дорогою до універмагу на Театральній площі чоловіка затримали та відвезли у відділок. Причиною затримання стали синьо-жовті кросівки, які російські правоохоронці назвали "засобом агітації". У відділку на затриманого склали протокол ч. 5 ст. 20.2 КоАП (порушення порядку проведення мітингу), в якому зазначили, що він вигукував гасла у групі осіб, які проводили несанкціонований масовий захід.

Суд призначив власнику синьо-жовтих кросівок штраф у розмірі 10 000 рублів, але чоловік оскаржуватиме це рішення в суді.

Нагадаємо, що абсурдні та безпідставні арешти для російської федерації — далеко не рідкість. Так, на Красній площі у Москві затримали чоловіка за протест з книгою Льва Толстого "Війна і мир". А у російському Санкт-Петербурзі затримали активіста Артура Дмитрієва, який вийшов на пікет з листом А4 із цитатою кривавого диктатора володимира путіна про війну. Слова на аркуші назвали такими, що дискредитують російську армію.

Теги:
#Штраф #Москва #Росія #Арешт #Кросівки
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