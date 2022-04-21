В Москве мужчину задержали за сине-желтые кроссовки и назвали их "средством агитации"

Владельцу кроссовок приписали "нарушение порядка проведения митинга"

В самом центре Москвы (рф) 40-летнего мужчину задержали за то, что он был обут в кроссовки сине-желтого цвета. Правоохранители назвали обувь "средством агитации" и выписали на владельца штраф в размере 10 тысяч рублей (около 3500 гривен).

Об этом сообщило издание The Insider со ссылкой на адвоката задержанного Илью Уткина.

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По словам адвоката, его подзащитный приехал в центр российской столицы, чтобы сходить в ЦУМ и приобрести подарки жене и дочери. По дороге в универмаг на Театральной площади мужчину задержали и отвезли в участок. Причиной задержания стали сине-желтые кроссовки, которые российские правоохранители назвали "средством агитации". В отделении на задержанного составили протокол ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митинга), в котором отметили, что он выкрикивал лозунги в группе лиц, проводивших несанкционированное массовое мероприятие.

Суд назначил владельцу сине-желтых кроссовок штраф в размере 10 000 рублей, но мужчина будет оспаривать это решение в суде.

Напомним, что абсурдные и безосновательные аресты для российской федерации далеко не редкость. Так, на Красной площади в Москве задержали мужчину за протест с книгой Льва Толстого "Война и мир". А в российском Санкт-Петербурге задержали активиста Артура Дмитриева, вышедшего на пикет с письмом А4 с цитатой кровавого диктатора владимира путина о войне. Слова на листе назвали дискредитирующими российскую армию.