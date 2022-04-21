Укр

В Москве мужчину задержали за сине-желтые кроссовки и назвали их "средством агитации"

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
87
За сине-желтую обувь в россии выписывают штрафы Новость обновлена 21 апреля 2022, 18:37
За сине-желтую обувь в россии выписывают штрафы

Владельцу кроссовок приписали "нарушение порядка проведения митинга"

В самом центре Москвы (рф) 40-летнего мужчину задержали за то, что он был обут в кроссовки сине-желтого цвета. Правоохранители назвали обувь "средством агитации" и выписали на владельца штраф в размере 10 тысяч рублей (около 3500 гривен).

Об этом сообщило издание The Insider со ссылкой на адвоката задержанного Илью Уткина.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

По словам адвоката, его подзащитный приехал в центр российской столицы, чтобы сходить в ЦУМ и приобрести подарки жене и дочери. По дороге в универмаг на Театральной площади мужчину задержали и отвезли в участок. Причиной задержания стали сине-желтые кроссовки, которые российские правоохранители назвали "средством агитации". В отделении на задержанного составили протокол ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митинга), в котором отметили, что он выкрикивал лозунги в группе лиц, проводивших несанкционированное массовое мероприятие.

Суд назначил владельцу сине-желтых кроссовок штраф в размере 10 000 рублей, но мужчина будет оспаривать это решение в суде.

Напомним, что абсурдные и безосновательные аресты для российской федерации далеко не редкость. Так, на Красной площади в Москве задержали мужчину за протест с книгой Льва Толстого "Война и мир". А в российском Санкт-Петербурге задержали активиста Артура Дмитриева, вышедшего на пикет с письмом А4 с цитатой кровавого диктатора владимира путина о войне. Слова на листе назвали дискредитирующими российскую армию.

Теги:
#Штраф #Москва #Россия #Арест #Кроссовки
Оккупанты почти полностью уничтожили Мариуполь
Украина
Зеленский сделал резонансное заявление о деблокаде Мариуполя
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Оккупанты почти полностью уничтожили Мариуполь
Зеленский сделал резонансное заявление о деблокаде Мариуполя
Дата публикации
Категория
Джо Байден выделил очередной пакет помощи для Украины
Байден объявил о втором за месяц пакете военной помощи Украине: будет артиллерия и не только
Дата публикации
Категория
Семьи российских бизнесменов гибнут вместе с мужьями и родителями
Бизнес с чекистом и газовые миллионы – российский бизнес охватила череда странных «семейных» самоубийств
Дата публикации
Категория
Пожар в здании НИИ в Твери
Мощный пожар в российском центре воздушной обороны: есть погибшие и десятки пострадавших (обновлено)
Дата публикации
Категория
Битва за Донбасс продолжается
Война – день 57: мир говорит об эвакуации из Мариуполя, пока оккупанты его беспощадно уничтожают