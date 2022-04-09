Росіянина оштрафували на 30 тисяч за цитату путіна

Фразу назвали такою, що дискредитує російську армію.

У російському Санкт-Петербурзі затримали активіста Артура Дмитрієва, який вийшов на пікет з листом А4 із цитатою кривавого диктатора володимира путіна про війну. Слова на аркуші назвали такими, що дискредитують російську армію.

Про це у суботу, 9 квітня, повідомив Telegram-канал "ОВД-Інфо".

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Повідомляється, що Артура Дмитрієва за одиночний пікет затримали днем раніше та одразу доставили до відділу поліції № 49 міста Санкт-Петербург. У нього при собі був аркуш паперу з цитатою: "Війна принесла стільки горя, що забути це неможливо, немає прощення тим, хто знов задумує агресивні плани".

Цю фразу правоохоронці та суд визнали такою, що дискредитує армію росії та оштрафували активіста на 30 тисяч рублів.

Все б нічого, якби ця цитата не була з промови президента володимира путіна, присвяченої 75-річчю перемоги у Другій світовій війні.

До речі, перед судом Дмитрієв провів ніч у відділі, хоча стаття про дискредитацію збройних сил рф, за якою на нього склали протокол, не передбачає арешту та затримувати за нею більше ніж на три години – не можна.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відомого російського репера Івана Дрьоміна (що виступає під псевдонімом Face), який публічно засудив політику володимира путіна, визнали іноагентом.