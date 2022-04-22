Війна війною, а вибори... як у Зеленського готуються до чистки Ради та коли її можуть провести

Українська держава та суспільство за два місяці війни пройшли шлях тотальної трансформації. Не виключенням стало й політичне життя нашої країни. Якщо до війни між різними таборами щодня знаходились приводи для суперечок, то дата 24 лютого об’єднала навіть найбільш непримиримих опонентів. Втім, з плином часу з’являється все більше ознак того, що Україна подекуди залишається вірна традиціям політичних чвар та постійних виборів.

Після вторгнення росії частина членів Верховної Ради з відверто проросійськими поглядами залишилась у статусі народних депутатів, а влада роздумувала над тим, як від них позбавитись. Мова, звісно, про фракцію ОПЗЖ, діяльність якої врешті призупинили рішенням РНБО. Ті своєю чергою створили нове депутатське об'єднання "Платформа за життя та мир". Як кажуть співрозмовники "Телеграфу" у владі, зараз активно обговорюється механізм позбавлення депутатських мандатів парламентарів, які були у складі фракції ОПЗЖ.

"Станом на зараз, відповідно до рішення РНБО, сталося призупинення діяльності партії, і міністерство юстиції подає позов до суду з тим, щоб заборонити цю партію. Після того, як її буде заборонено, безумовно, вирішуватиметься питання про присутність її представників у всіх виборних органах, включаючи й Верховну Раду", — заявив голова парламенту Руслан Стефанчук.

Однак, як нам стало відомо, ще до рішення РНБО на Банковій виношували ідею, щоб позбавитись від цієї проросійської сили шляхом… проведення виборів до парламенту. Коли ми копнули глибше, то дещо здивувались — не встигли ще прибрати згорілі російські танки з-під Києва, а у владних кабінетах дійсно вже всерйоз говорять про вибори, які мають відбутися одразу після відміни воєнного стану.

Детальніше про те, як і хто з владної команди займається підготовкою до виборів читайте в матеріалі "Телеграфу".

Ребрендинг та очищення

Для тих, хто вважає, що обговорення стратегії майбутньої виборчої кампанії "не на часі", джерела на Банковій аргументують, що в команді президента хочуть окрім виведення з-під куполу проросійських сил, почистити також і свої ряди.

За словами багатьох співрозмовників в українському політикумі, одна з цілей — це завести у парламент якомога більше народних депутатів від провладної партії. Яку, до речі, очікує ребрендинг. Що власне логічно, враховуючи шалену популярність президента Володимира Зеленського у світі та в Україні. Джерела говорять, що назву партії "Слуга народу" хочуть змінити таким чином, щоб в новій було прізвище Зеленського.

"До війни були думки назвати партію "Команда Зеленського". Зараз ці ідеї знаходять ще більше підтримки", — каже один із високопоставлених співрозмовників "Телеграфу" у владі. Інша причина виборів, яку називають — почистити свої ряди, від зайвих прізвищ, а також, зрадників, які вели переговори з ворогом (а такі випадки фіксувались — Ред.), а залишити тільки тих, хто зараз найбільше допомагає у боротьбі з росією та взагалі виявляє активну позицію.

Володимир Зеленський нині один з найвпізнаваніших лідерів сучасності

"Ставка — на яскраві обличчя, на мерів та інших регіональних лідерів, які проявили себе під час війни. Також треба виключити з лав партії колаборантів — їх прізвища вже знає і президент, і Данілов (секретар РНБО Олексій Данілов, — Ред.)",- каже один зі співрозмовників не під запис.

Курує цей процес поступової підготовки до виборів один із заступників голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Не забути вколоти "попередників"

Формат майбутнього волевиявлення поки лише обговорюється, оскільки активна фаза війни триває. Невирішені питання й щодо переселенців та жителів окупованих територій. Втім, паралельно з цим, нам стало відомо мінімум про декілька випадків скупки медіа-ресурсів в окремих регіонах України. Журналісти не під запис зізнаються: нові власники прямо говорять, що ті чи інші видання куплені "під вибори".

Також помітна спроба деяких облич влади проводити заочні перепалки з колишнім президентом Петром Порошенко. Команда п’ятого президента та так звані "порохоботи" не залишаються в боргу та щедро критикують дії оточення Зеленського.

Війна змусила Зеленського та Порошенка закопати сокиру війни, але у їх прихильників подекуди інша думка

Втім, крім старих облич, очевидно, війна винесе на політичний горизонт і нових можливих лідерів. Так в закриті опитування на замовлення Офісу президента вже почали включати навіть прізвище командувача ЗСУ Валерія Залужного.

"У другому турі він перемагає всіх, і декого в ОП це відверто дратує",- коментує співрозмовник "Телеграфу". Сама ситуація не є дивною, оскільки довіра до армії зараз близька до 100%.

Але є одне "але"

Важливий момент, який варто враховувати — під час воєнного або надзвичайного стану проведення будь-яких виборів забороняється. А отже для того, щоб провести парламентські перегони, в Україні повинен бути повністю або частково скасований воєнний стан. Його, до речі, продовжили до 25 травня. Можна припустити, що це можливо тільки після того, як буде досягнено певних домовленостей щодо дійсно дієвих безпекових гарантій миру для України та буде забезпечено військову поразку країни-агресора.