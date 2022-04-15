300 спартанців по-українськи: ЗСУ розповіли про подвиг "чорних запорожців" під Києвом (відео)
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Українці не дали ворогу можливостей прорватися до столиці
Неподалік міста Києва 80 українським бійцям вдалося стримати багатотисячне угруповання російської армії, яке мало на меті прорватися до столиці через село Мощун.
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Вказану інформацію у п'ятницю, 15 квітня, оприлюднив пресцентр Генерального штабу ЗСУ на своїй сторінці в соцмережі.
Один із бійців 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, який брав участь у захисті напрямків до міста Києва, розповів, що українські захисники утримували позиції у східній частині річки Ірпінь, попередньо підірвавши міст. Завдяки цьому російські окупанти не змогли переправити основні сили, а всі понтонні переправи, які армія рф намагалася встановити, ЗСУ прицільно знищували.
Також він додав, що через річку систематично велися жорсткі перестрілки із ворогом, проте підібратися до Києва оркам так і не вдалося.
Варто нагадати, що село Мощун українські військові звільнили від окупантів 21 березня. Бійці ЗСУ відпрацювали на максимум та відбили велику кількість ворожої техніки, яка тепер працюватиме задля знищення загарбників.
Раніше "Телеграф" повідомляв, українським захисникам вдалося відбити атаку росіян у Луганській області, після чого загарбники "образилися" і вирішили помститися ЗСУ, обстрілявши мирне населення.
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