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ЗСУ відбили атаку на Луганщині, росіяни вирішили помститися і обстріляли мирних людей (карта)

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Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Окупанти обстріляли житлові будинки у Луганській області Новина оновлена 11 квітня 2022, 07:55
Окупанти обстріляли житлові будинки у Луганській області

Росіяни намагалися штурмувати у районі Золотого.

Російська армія продовжує спроби наступу на сході України. На Луганщині окупанти обстріляли кожне місто.

Як повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, ЗСУ відбили атаку на Золоте, після чого супротивник обстріляв мирних жителів.

"У нашій області не зашилося вцілілих об’єктів критичної та будь-якої іншої інфраструктури. Чи знають про це росіяни? Так, у них є інформатори, які наводять вогонь на магазини з людьми та склади з продуктами. Тому кожен обстріл житлового фонду – цілеспрямований теракт. "Рускій мір", який залишає без житла. Росіяни штурмували район Золотого — відійшли і почали курити по хатах", — написав Гайдай у Telegram-каналі.

Місто Золоте у Сєвєродонецькому районі Луганської області на карті
Місто Золоте у Сєвєродонецькому районі Луганської області на карті

Багатоповерхівки та приватні будинки отримали пошкодження у Лисичанську, Сєвєродонецьку, Золотому, Кремінній. На Кремінщині через обстріл зайнялися гектари сухої трави, що додало роботи рятувальникам.

Як повідомлялося раніше, у Сєвєродонецьку зруйновано приватну клініку та школу, у Золотому — спортивний об’єкт.

Наслідки ворожого обстрілу
Наслідки ворожого обстрілу
Противник обстріляв житлові будинки у Луганській області
Противник обстріляв житлові будинки у Луганській області
Підбита ворожа техніка
Підбита ворожа техніка

У той же час на лінії фронту Луганщини та Донбасу відбито чотири атаки ворога – знищено п’ять танків, вісім одиниць броньованої техніки, шість військових автомобілів та вісім артилерійських систем супротивника.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", у Генштабі ЗСУ назвали "гарячі" точки фронту, серед яких Луганський та Донецький напрямок.

Ворог намагається взяти Попасну, Рубіжне, Нижнє, Новобахмутівку, а також підпорядкувати собі Маріуполь. Їм це не вдається. У Маріуполі хочуть захопити район "Азовсталі" та морський порт. Згідно з новими картами військових дій — там сконцентровано дві групи українських захисників.

Теги:
#Луганська область #Сергій Гайдай #Золоте #ЗСУ
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