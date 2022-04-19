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Військовий стан в Україні продовжать: з’явився указ Зеленського

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Володимир Зеленський Новина оновлена 19 квітня 2022, 16:54
Володимир Зеленський

Верховна Рада найближчим часом ухвалить указ президента.

У вівторок, 19 квітня, на 55-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт про продовження воєнного стану.

Про це повідомляє офіційний сайт Верховної Ради.

Очікується, що воєнний стан в Україні продовжать ще на 30 днів до 25 травня 2022 року.

Нагадаємо, режим воєнного стану передбачає низку обмежень, таких як запровадження комендантської години, дозвіл на вилучення особистого транспорту та іншого майна для потреб оборони. Також забороняється проводити мітинги, масові заходи, вибори, референдуми, а також вносити поправки до Конституції.

Воєнний стан — інфографіка
Воєнний стан — інфографіка

Нагадаємо, 24 лютого Зеленський ввів військовий стан у зв’язку з початком повномасштабного вторгнення рф в Україну. 15 березня Верховна Рада затвердила указ президента про продовження воєнного стану в Україні до 25 квітня.

Раніше Зеленський оголосив, що битва за Донбас розпочалася. В інтерв’ю CNN Зеленський повідомив, що Україна може боротися з рф і 10 років, а шанси на успішні переговори з росією знижуються.

Теги:
#Україна #Росія #Володимир Зеленський #Війна з Росією
Володимир Зеленський
Україна
Військовий стан в Україні продовжать: з’явився указ Зеленського
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Категорія
Володимир Зеленський
Військовий стан в Україні продовжать: з’явився указ Зеленського
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