Зеленський відправив Арахамію домовлятися з росією про "гарантії безпеки" для України: подробиці
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Главою делегації призначено Давида Арахамію
Президент України Володимир Зеленський створив делегацію для участі в переговорах з рф з підготовки та погодження проєкту договору про гарантії безпеки України.
Про це йдеться в указі президента 4 квітня.
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Главою делегації призначено Давида Арахамію. Також у списку людей, які представлятимуть інтереси України на переговорах з росією, значаться: радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, міністр оборони України Олексій Рєзніков, експерт делегації Олександр Чалий та інші.
При цьому глава делегації, тобто Арахамія, може:
- вносити за погодженням з Міністром закордонних справ України зміни до складу делегації України;
- залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з керівниками наукових радників та експертів.
Нагадаємо, що українська делегація під час переговорного процесу у Стамбулі заявила, що відмовлятися від отримання гарантій безпеки, а також повної територіальної цілісності України не збирається.
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