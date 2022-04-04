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Зеленський відправив Арахамію домовлятися з росією про "гарантії безпеки" для України: подробиці

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Володимир Зеленський Новина оновлена 04 квітня 2022, 22:46
Володимир Зеленський

Главою делегації призначено Давида Арахамію

Президент України Володимир Зеленський створив делегацію для участі в переговорах з рф з підготовки та погодження проєкту договору про гарантії безпеки України.

Про це йдеться в указі президента 4 квітня.

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Главою делегації призначено Давида Арахамію. Також у списку людей, які представлятимуть інтереси України на переговорах з росією, значаться: радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, міністр оборони України Олексій Рєзніков, експерт делегації Олександр Чалий та інші.

Повний перелік членів делегації
Повний перелік членів делегації

При цьому глава делегації, тобто Арахамія, може:

  • вносити за погодженням з Міністром закордонних справ України зміни до складу делегації України;
  • залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з керівниками наукових радників та експертів.

Нагадаємо, що українська делегація під час переговорного процесу у Стамбулі заявила, що відмовлятися від отримання гарантій безпеки, а також повної територіальної цілісності України не збирається.

Теги:
#Україна #Росія #Переговори #Війна #Гарантії безпеки #Давид Арахамія
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