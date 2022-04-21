Нардепи ОПЗЖ знайшли спосіб обійти заборону своєї фракції у Раді

Колишні нардепи від ОПЗЖ увійшли до складу "Платформи за життя та мир"

Парламентська фракція "Опозиційна платформа – За життя", яка призупинила роботу у Верховній Раді України, створила нову депутатську групу. Як передає "Телеграф", про це повідомили джерела у парламенті виданню LB.ua у четвер, 21 квітня.

Повідомляється, що депутатська група отримала назву "Платформа за життя та мир". Нову групу створили 23 колишні нардепи фракції ОПЗЖ.

Очолив новостворену депутатську групу колишній голова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко.

Нагадаємо, на час воєнного стану в Україні вирішено призупинити діяльність політичних партій через те, що їхнє керівництво виступало за співпрацю з країною-агресором росією. Такими є 11 партій, зокрема ОПЗЖ. Пізніше стало відомо, що з ОПЗЖ почали виходити депутати, самостійно залишивши лави фракції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що лідера "Опозиційної платформи — За життя" Віктора Медведчука затримали. Нардеп був одягнений в український "піксель". Медведчуку інкримінується держзрада та сприяння у тероризмі. Суд відправив Медведчука під арешт без можливості внесення застави. Тривають обговорення щодо варіантів обміну затриманого кума путіна, у тому числі на мирних жителів Маріуполя.