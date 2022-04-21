Рус

Нардепи ОПЗЖ знайшли спосіб обійти заборону своєї фракції у Раді

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
407
У парламенті з’явилася нова депутатська група Новина оновлена 21 квітня 2022, 15:25
У парламенті з’явилася нова депутатська група

Колишні нардепи від ОПЗЖ увійшли до складу "Платформи за життя та мир"

Парламентська фракція "Опозиційна платформа – За життя", яка призупинила роботу у Верховній Раді України, створила нову депутатську групу. Як передає "Телеграф", про це повідомили джерела у парламенті виданню LB.ua у четвер, 21 квітня.

Повідомляється, що депутатська група отримала назву "Платформа за життя та мир". Нову групу створили 23 колишні нардепи фракції ОПЗЖ.

Очолив новостворену депутатську групу колишній голова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко.

Нагадаємо, на час воєнного стану в Україні вирішено призупинити діяльність політичних партій через те, що їхнє керівництво виступало за співпрацю з країною-агресором росією. Такими є 11 партій, зокрема ОПЗЖ. Пізніше стало відомо, що з ОПЗЖ почали виходити депутати, самостійно залишивши лави фракції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що лідера "Опозиційної платформи — За життя" Віктора Медведчука затримали. Нардеп був одягнений в український "піксель". Медведчуку інкримінується держзрада та сприяння у тероризмі. Суд відправив Медведчука під арешт без можливості внесення застави. Тривають обговорення щодо варіантів обміну затриманого кума путіна, у тому числі на мирних жителів Маріуполя.

Теги:
#Опозиційна платформа — За життя #ОПЗЖ
Військові злочини рф в Україні
Світ
Дві країни першими у світі визнали дії росії в Україні геноцидом
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Військові злочини рф в Україні
Дві країни першими у світі визнали дії росії в Україні геноцидом
Дата публікації
Категорія
Зеленський досі не відкидає ідею зустрічі на рівні лідерів держав
Зеленський пояснив, чи слід чекати на його переговори з путіним
Дата публікації
Категорія
"Ми повинні зберегти дітей!" Могилевська підтримала волонтерський проєкт допомоги "Охматдиту" (відео)
"Ми повинні зберегти дітей!" Могилевська підтримала волонтерський проєкт допомоги "Охматдиту" (відео)
Дата публікації
Категорія
Путін намагається грати в захисника своєї армії
путін скасував штурм "Азовсталі" у Маріуполі та назвав причину
Дата публікації
Категорія
Битва за Донбас триває
Війна - день 57: світ говорить про евакуацію з Маріуполя, поки окупанти його нещадно знищують