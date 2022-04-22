Война войной, а выборы... как у Зеленского готовятся к чистке Рады и когда ее могут провести

Украинское государство и общество за два месяца войны прошли путь тотальной трансформации. Не исключением стала и политическая жизнь нашей страны. Если до войны между лагерями каждый день находились поводы для споров, то дата 24 февраля объединила даже самых непримиримых оппонентов. Впрочем, с течением времени появляется все больше признаков того, что Украина кое-где остается верна традициям политических распрей и постоянных выборов

После вторжения россии часть членов Верховной Рады с откровенно пророссийскими взглядами осталась в статусе народных депутатов, а власть размышляла над тем, как от них избавиться. Речь, конечно, о фракции ОПЗЖ, деятельность которой в конце концов была приостановлена решением СНБО. Те в свою очередь создали новое депутатское объединение "Платформа за жизнь и мир". Как говорят собеседники "Телеграфа" во власти, сейчас активно обсуждается механизм лишения депутатских мандатов парламентариев, находившихся в составе фракции ОПЗЖ.

"По состоянию на сейчас, согласно решению СНБО, произошло приостановление деятельности партии, и министерство юстиции подает иск в суд с тем, чтобы запретить эту партию. После того, как она будет запрещена, безусловно, будет решаться вопрос о присутствии ее представителей во всех выборных органах, включая и Верховную Раду", — заявил глава парламента Руслан Стефанчук.

Однако, как нам стало известно, еще до решения СНБО на Банковой вынашивали идею, чтобы избавиться от этой пророссийской силы путем… проведения выборов в парламент. Когда мы копнули глубже, несколько удивились — не успели еще убрать сгоревшие российские танки из-под Киева, а во властных кабинетах действительно уже всерьез говорят о выборах, которые должны состояться сразу после отмены военного положения.

Детальнее о том, как и кто из властной команды занимается подготовкой к выборам читайте в материале "Телеграфа".

Ребрендинг и очищение

Для тех, кто считает, что обсуждение стратегии предстоящей избирательной кампании "не ко времени", источники на Банковой аргументируют, что в команде президента хотят кроме вывода из-под купола пророссийских сил, почистить также и свои ряды.

По словам многих собеседников в украинском политикуме, одна из целей – это завести в парламент как можно больше народных депутатов от провластной партии. Которую, кстати, ожидает ребрендинг. Что собственно логично, учитывая безумную популярность президента Владимира Зеленского и в Украине, и в мире. Источники говорят, что название партии "Слуга народа" хотят изменить таким образом, чтобы в новом названии была фамилия Зеленского.

"До войны были мысли назвать партию "Команда Зеленского". Сейчас эти идеи находят еще больше поддержки", — говорит один из высокопоставленных собеседников "Телеграфа" во власти. Другая причина выборов, которую называют — почистить свои ряды, от лишних фамилий, а также предателей, которые вели переговоры с врагом (а такие случаи фиксировались — Ред.), а оставить только тех, кто сейчас больше всего помогает в борьбе с россией и вообще выявляет активную позицию.

Владимир Зеленский сейчас один из самых узнаваемых лидеров современности

"Ставка — на яркие лица, на мэров и других региональных лидеров, проявивших себя во время войны. Также следует исключить из рядов партии коллаборантов — их фамилии уже знает и президент, и Данилов (секретарь СНБО Алексей Данилов, — Ред.)", – говорит один из собеседников не под запись.

Курирует этот процесс постепенной подготовки к выборам один из заместителей главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Не забыть уколоть "предшественников"

Формат грядущего волеизъявления пока только обсуждается, поскольку активная фаза войны продолжается. Не решены вопросы и в отношении переселенцев и жителей оккупированных территорий. Впрочем, параллельно с этим нам стало известно минимум о нескольких случаях скупки медиа-ресурсов в отдельных регионах Украины. Журналисты не под запись признаются: новые владельцы прямо говорят, что те или иные издания куплены "под выборы".

Также заметна попытка некоторых лиц власти проводить заочные перепалки с бывшим президентом Петром Порошенко. Команда пятого президента и так называемые "порохоботы" не остаются в долгу и щедро критикуют действия окружения Зеленского.

Война заставила Зеленского и Порошенко зарыть топор войны, но у их сторонников иногда другое мнение

Впрочем, кроме старых лиц, очевидно, война вынесет на политический горизонт и новых лидеров. Так в закрытые опросы по заказу Офиса президента уже начали включать даже фамилию командующего ВСУ Валерия Залужного.

"Во втором туре он побеждает всех, и некоторых в ОП это откровенно раздражает", — комментирует собеседник "Телеграфа". Сама ситуация не удивительна, поскольку доверие к армии сейчас близко к 100%.

Но есть одно "но"

Важный момент, который следует учитывать – во время военного или чрезвычайного положения проведение любых выборов запрещается. А значит, для того, чтобы провести парламентскую гонку, в Украине должно быть полностью или частично отменено военное положение. Его, кстати, продлили до 25 мая. Можно предположить, что это возможно только после того, как будут достигнуты определенные договоренности о действительно действенных гарантиях мира для Украины и будет обеспечено военное поражение страны-агрессора.