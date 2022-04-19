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Военное положение в Украине продлят: появился указ Зеленского

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Владимир Зеленский Новость обновлена 19 апреля 2022, 16:54
Владимир Зеленский

Верховная Рада в ближайшее время утвердит указ президента.

Во вторник, 19 апреля, на 55-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о продлении военного положения.

Об этом сообщает официальный сайт Верховной Рады.

Ожидается, что военное положение в Украине продлят еще на 30 дней до 25 мая 2022 года.

Напомним, режим военного положения предусматривает ряд ограничений, таких как введение комендантского часа, разрешение на изъятие личного транспорта и другого имущества для нужд обороны. Также запрещается проводить митинги, массовые мероприятия, выборы, референдумы, а также вносить правки в Конституцию.

Военное положение - инфографика
Военное положение - инфографика

Напомним, 24 февраля Зеленский ввел военное положение в связи с началом полномасштабного вторжения рф в Украину. 15 марта Верховная Рада утвердила указ президента о продлении военного положения в Украине до 25 апреля.

Ранее Зеленский объявил, что битва за Донбасс началась. В интервью CNN Зеленский сообщил, что Украина может сражаться и 10 лет, а шансы на успешные переговоры с россией снижаются.

Теги:
#Украина #Россия #Владимир Зеленский #Война с Россией
Владимир Зеленский
Украина
Военное положение в Украине продлят: появился указ Зеленского
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