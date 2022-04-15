300 спартанцев по-украински: ВСУ рассказали о подвиге "черных запорожцев" под Киевом (видео)
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Украинцы не дали врагу возможностей прорваться в столицу
Недалеко от города Киева 80 украинским бойцам удалось сдержать многотысячную группировку российской армии, которая имела целью прорваться в столицу через село Мощун.
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Указанную информацию в пятницу, 15 апреля, обнародовал пресс-центр Генерального штаба ВСУ на своей странице в соцсети.
Один из бойцов 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, участвовавший в защите направлений в Киев, рассказал, что украинские защитники удерживали позиции в восточной части реки Ирпень, предварительно взорвав мост. Благодаря этому российские оккупанты так и не смогли переправить основные силы, а все понтонные переправы, которые армия рф пыталась установить, ВСУ прицельно уничтожали.
Также он добавил, что через реку систематически велись жесткие перестрелки с врагом, однако подобраться в Киев оркам так и не удалось.
Стоит напомнить, что село Мощун украинские военные освободили от оккупантов 21 марта. Бойцы ВСУ отработали на максимум и захватили большое количество вражеской техники, которая теперь будет работать для уничтожения захватчиков.
Ранее "Телеграф" сообщал, что украинским защитникам удалось отбить атаку россиян в Луганской области, после чего захватчики "обиделись" и решили отомстить ВСУ, обстреляв мирное население.
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