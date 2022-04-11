ВСУ отбили атаку на Луганщине, россияне в отместку обстреляли мирных людей (карта)

Россияне пытались штурмовать в районе Золотого.

Российская армия продолжает попытки наступления на востоке Украины. В Луганской области оккупанты обстреляли каждый город.

Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, ВСУ отбили атаку на Золотое, после чего противник обстрелял мирных жителей.

"В нашей области не зашилось уцелевших объектов критической и какой-либо другой инфраструктуры. Знают ли об этом россияне? Да, у них есть информаторы, которые наводят огонь на магазины с людьми и склады с продуктами. Поэтому каждый обстрел жилого фонда – целенаправленный теракт. "Русский мир", который оставляет без жилья. Россияне штурмовали район Золотого – отошли и начали курить по домам", — написал Гайдай в Telegram-канале.

Город Золотое в Северодонецком районе Луганской области на карте

Многоэтажки и частные дома получили повреждения в Лисичанске, Северодонецке, Золотом, Кременной. На Кременщине из-за обстрелов загорелись гектары сухой травы, что добавило работы спасателям.

Как сообщалось ранее, в Северодонецке разрушены частная клиника и школа, в Золотом — спортивный объект.

Последствия вражеского обстрела

Противник обстрелял жилые дома в Луганской области

Подбитая вражеская техника

В то же время на линии фронта Луганщины и Донбасса отбиты четыре атаки врага – уничтожены пять танков, восемь единиц бронированной техники, шесть военных автомобилей и восемь артиллерийских систем противника.

Напомним, как сообщал "Телеграф", в Генштабе ВСУ назвали "горячие" точки фронта, среди которых и Луганской и Донецкое направление.

Враг пытается взять Попасную, Рубежное, Нижнее, Новобахмутовку, а также подчинить себе Мариуполь. Им это не удается. В Мариуполе хотят захватить район "Азовстали" и морской порт. Согласно свежим картам военных действий — там сконцентрированы две группы украинских защитников.