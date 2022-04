ВСУ освобождают юг Украины, но оккупанты пытаются прорваться в другом месте: свежие карты

Росармия может попытаться окружить украинских защитников

Российские войска активизировались на востоке Украины. Они пытаются атаковать украинских военных, захватить Мариуполь и продвинуться в направлении Славянска. Спутниковые снимки показали колонну военной техники, идущую через Харьковскую область.

Одним из важнейших на фронте эксперты The Institute for the Study of War выделили события в Мариуполе, когда, вероятно, удалось разделить украинских защитников на две группы.

Основные столкновения войск проходят на востоке и на юге. В Херсонской области украинские военные предприняли ряд контратак накануне и укрепляют позиции.

Карта боевых действий в Украине на 11 апреля

Мариупольское направление

Согласно данным, за минувшие сутки украинским военным, обороняющим Мариуполь, удалось удержать два места: центральный порт города на юго-западе и завод "Азовсталь" на востоке. Воины оказались в окружении, но за последние 24 часа росармии не удалось добиться успехов.

Боевые действия в Мариуполе

Слобожанское, Луганское и Донецкое направление

россия стягивает свои силы, чтобы после передислокации продолжить наступление на Барвенково и Славянск от Изюма. Были опубликованы спутниковые снимки колонны военной техники в Великом Бурлуке Харьковщины, но позднее стало известно, что в это районе украинские защитники уже разобрались с большим количеством контингента росвойск.

Мост в Изюме, вероятно, отремонтирован чтобы облегчить продвижение армии оккупантов. Штурм Рубежного, Попасной и Северодонецка продолжается. Эксперты предполагают два варианта поведения россия — они либо попытаются захватить их в ближайшие дни, либо понадеются на прорыв второй части войск со стороны Изюма через Славянск на Дебальцево. Если это произойдет, район на Луганщине будет окружен.

Карта боев на востоке Украины

Южное направление

После того как украинские военные вернули контроль над Осокоровкой (севернее Херсона) и Александровкой (западнее города), россия пыталась контратаковать, но безуспешно. Вероятна попытка украинских войск освободить оккупированный Херсон.

Карта боев на юге Украины

Напомним, ситуация в регионе очень сложная. Николаевская область подвергается регулярным обстрелам, местное население на оккупированных территориях терроризируют.

Ранее "Телеграф" писал, что оценка дальнейших планов российской армии разделилась. Часть военных экспертов предполагает, что они пойдут в сторону Днепра, часть — говорит о риске захвата Харькова, а затем и наступление на столицу Украины.

Отметим, что не все пытаются заглянуть так наперед — основная захватническая кампания пока разгорается на востоке, где попытки россии взять Славянск могут стать переломной битвой войны.