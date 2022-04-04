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Зеленский отправил Арахамию договариваться с россией о "гарантиях безопасности" для Украины: подробности

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Владимир Зеленский Новость обновлена 04 апреля 2022, 22:46
Владимир Зеленский

Главой делегации назначен Давид Арахамия

Президент Украины Владимир Зеленский создал делегацию для участия в переговорах с рф о подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины.

Об этом говорится в Указе президента 4 апреля.

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Главой делегации назначен Давид Арахамия. Также в списке людей, который будут представлять интересы Украины на переговорах с россией, значатся: советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, министр обороны Украины Алексей Резников, эксперт делегации Александр Чалый и другие.

Полный список членов делегации
Полный список членов делегации

При этом глава делегации, то есть Арахамия, может:

  • вносить по согласованию с Министром иностранных дел Украины изменения в состав делегации Украины;
  • привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации Украины работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с руководителями, научных советников и экспертов.

Напомним, что украинская делегация во время переговорного процесса в Стамбуле заявила, что отказываться от получения гарантий безопасности, а также полной территориальной целостности Украины не собирается.

Теги:
#Украина #Россия #Переговоры #Война #Гарантии безопасности #Давид Арахамия
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