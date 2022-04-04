Зеленский отправил Арахамию договариваться с россией о "гарантиях безопасности" для Украины: подробности

Главой делегации назначен Давид Арахамия

Президент Украины Владимир Зеленский создал делегацию для участия в переговорах с рф о подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины.

Об этом говорится в Указе президента 4 апреля.

Война россии против Украины — о главных событиях в Telegram

Главой делегации назначен Давид Арахамия. Также в списке людей, который будут представлять интересы Украины на переговорах с россией, значатся: советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, министр обороны Украины Алексей Резников, эксперт делегации Александр Чалый и другие.

Полный список членов делегации

При этом глава делегации, то есть Арахамия, может:

вносить по согласованию с Министром иностранных дел Украины изменения в состав делегации Украины;

привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации Украины работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с руководителями, научных советников и экспертов.

Напомним, что украинская делегация во время переговорного процесса в Стамбуле заявила, что отказываться от получения гарантий безопасности, а также полной территориальной целостности Украины не собирается.