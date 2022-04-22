путіну гірше? дивній поведінці на зустрічі з шойгу дали пояснення

Зустріч російського президента та його поплічника викликала велику кількість питань

Останнім часом у путіна погіршився стан здоров'я, проте на вмовляння лікарів змінити лікарські препарати, які вже перестали допомагати, він не реагує. Це показала вчорашня зустріч з главою міноборони росії шойгу, яка широко висвітлювалася ЗМІ.

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Подробиці у своєму Телеграм-каналі повідомив політичний експерт Валерій Соловей, який популярний у мережі завдяки численним нібито інсайдам із кремля.

Зустріч путіна та шойгу

"Багато хто звернув увагу на болючий вигляд президента, його одутле, набрякле обличчя і руки, що щільно обхопили кришку столу. Нічого дивного немає, у путіна останнім часом погіршився стан здоров'я, ми про це вже писали, і нездоровий вигляд президента це лише підтверджує. Вже більше місяця лікарі не можуть переконати путіна поміняти препарати пригнічують симптоми хвороби Паркінсона тому, що старі вже не дають потрібного ефекту, а експериментувати з новими президент просто боїться і руки, що вчепилися в стіл, це спосіб сховати невеликий, але цілком помітний тремор", — йдеться в тексті публікації.

Що стосується шойгу, то у багатьох виникло питання, чому міністр оборони російської федерації заявився на зустріч із президентом у цивільному вбранні. На думку Солов'я, кривавий агресор путін дуже незадоволений ходом так званої "спецоперації" в Україні і вважає одним з головних винних у провалі своїх планів саме сергія шойгу.

"Вигляд Шойгу у військовій формі з орденами та медалями останнім часом сильно нервує президента і Шойгу натякнули, вірніше, прямо сказали, що у військовій формі хизуватися треба трохи менше, можливі наслідки", — прокоментував зовнішній вигляд високопоставленого чиновника експерт.

Також він додав, що у перші дні поточного тижня російський лідер дізнався, що нібито що троє шаманів, друзі та протеже шойгу, які проводили обряд перед війною і пророкували йому величезну вдачу та повне панування над світом, сталася невдача.

Шаманів за наказом путіна вже начебто відправили до духів предків, причому голови окремо від тіл, а шойгу був неприємно здивований і пригнічений, дізнавшись про це.

"Це про перспективу для міністра, який активно симулюючи проблеми із серцем, може дочекатися проблем реальних і тоді ніхто вже не здивується черговому, але вже не вигаданому інфаркту. Звільняти путін не любить, а ось інфаркти чи суїциди – це інша справа", — написав Соловей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський президент володимир путін провів зустріч із міністром оборони рф сергієм шойгу, під час якої останній відзвітував що армія росії нібито захопила український Маріуполь, а його захисники склали зброю та здалися.