Збрехав путіну в обличчя: українців обурила заява шойгу про Маріуполь

шойгу прозвітував путіну щодо "взяття Маріуполя"

російські збройні сили, які беруть участь у так званій "військовій спецоперації" в Україні, нібито взяли під контроль український Маріуполь.

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Про це міністр оборони рф сергій шойгу заявив під час особистої зустрічі з кривавим лідером країни володимиром путіним. Діалог російського диктатора та його поплічника транслювалася на одному з провідних телеканалів росії.

"Маріуполь взятий під контроль", — доповів шойгу.

За словами чиновника, зараз на території "Азовсталі" заблоковано понад дві тисячі бойовиків. На момент оточення українського Маріуполя чисельність так званих "націоналістів", а також іноземних найманців начебто склала близько 8 100 тисяч осіб. Окрім цього він додав, що склали зброю і здалися в полон 1478 "бойовиків".

Зустріч кривавого лідера росії путіна та шойгу

У соцмережах українці обурені заявою прокремлівського чиновника. Більшість наголошує, що єдине, від чого "русскій мір" спромігся звільнити Маріуполь, так це від спокійного життя, житлових будинків, промисловості та торгівлі.

Є й такі, хто наголошує, що російським загарбникам навіть не вдалося покорити українське місто, а мови про його "звільнення" й бути не може.

Реакція користувачів мережі на заяву шойгу

Варто відзначити, що попри всі спроби ворожої армії взяти під свій контроль багатостраждальний Маріуполь, він дотепер перебуває під захистом українських військовослужбовців.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що глава українського управління розвідки Кирило Буданов заявив, що українські захисники не збираються залишати свої позиції у Маріуполі та захищатимуть його до моменту деблокади та повного звільнення від російських загарбників.