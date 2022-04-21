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Рука путіна під час зустрічі з шойгу здивувала мережу: "Вона померла?"

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Жести кривавого диктатора викликають багато питань Новина оновлена 21 квітня 2022, 16:29
Жести кривавого диктатора викликають багато питань

Права рука російського диктатора була схожа на пластикову.

Російський президент володимир путін під час зустрічі з міністром оборони сергієм шойгу дуже дивно поводився. У якийсь момент кривавий диктатор вхопився рукою за стіл і не відпускав його майже до кінця розмови. Користувачів мережі це насмішило.

Відеозапис зустрічі путіна та шойгу опублікував Telegram-канал Кремля.

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На кадрах добре помітно, як російський президент міцно тримається за стіл правою рукою, коли говорить з очільником Міноборони рф. При цьому рука путіна виглядає настільки неприродно, що видається пластмасовою.

У соцмережах користувачі припустили, що такий жест може свідчити про хворобу кривавого диктатора — мовляв, путін хворіє на Паркінсона чи Альцгеймера й, тримаючись за стіл, намагається приховати тремор кінцівок. Дехто зазначив, що він міг перенести інсульт й тепер його кінцівка майже не рухається. Інші ж громадяни не втратили можливості пожартувати й висунули свої припущення щодо руки путіна:

  • рука могла вмерти;
  • російський президент тримався за стіл з усіх сил, щоб не зробити рукою нацистський жест;
  • на руку диктатору потрапив клей "Момент", який йде з російського ринку;
  • рука шукала червону кнопку (для виклику офіціанта чи охоронця).

Як повідомляв "Телеграф", під час останніх виступів путіна у нього помітили нездоровий симптом. Після цього у суспільстві підозра, що російський кривавий диктатор володимир путін хворий на онкологію. Подібні припущення обговорювалися вже дуже давно. У Кремлі всі заяви про хворобу путіна відкидають й називають подібну інформацію "вигадкою".

Теги:
#Росія #Володимир Путін #Рука #Жест
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