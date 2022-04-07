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У путіна майже точно онкологія: Арестович назвав ознаку

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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володимир путін і Олексій Арестович Новина оновлена 07 квітня 2022, 12:15
володимир путін і Олексій Арестович

Судячи з усього, у путіна дуже ослаблений імунітет, кажуть медики

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що російський кривавий диктатор володимир путін хворий на онкологію, — подібні припущення обговорювалися вже дуже давно.

Про це Арестович висловився у рамках одного з останніх інтерв’ю, посилаючись на пояснення медиків.

"У путіна саркома, судячи з того, що кажуть, або принаймні він на хімії точно", — наголосив чиновник.

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На уточнення про те, що саркома зазвичай прогресує дуже швидко, Арестович додав: "По-різному буває, як мені говорили медики. Крім того, все-таки якщо зосередити всі зусилля медицини на одній людині...".

"Він на хімії точно, тому 20-метрові столи, щоб імунна система, яка і без того розбовтана, щоб нічого на неї не вплинуло", — підсумував він.

Довгі столи путіна давно обговорюють у мережі та породили масу мемов
Довгі столи путіна давно обговорюють у мережі та породили масу мемов

Дивіться цей фрагмент інтерв’ю з 49-ї хвилини відео:

Що таке саркома і чи рак це?

Саркома — це група злоякісних пухлин, які швидко поширюються і вражають сполучні тканини (кісткову, хрящову, м’язову, жирову, стінки судин). Саркома може з’явитися раптово і найчастіше вражає європейців віком понад 40 років.

У той час як рак вражає конкретні органи або покривний епітелій у певному місці, саркоми зазвичай ні до чого не прив’язані. Коли це можливо, саркоми видаляють хірургічно, в інших випадках проводиться променева та/або хіміотерапія. Після лікування можуть бути рецидиви.

За кількістю летальних наслідків саркома посідає друге місце після раку.

Як повідомляв "Телеграф", під час останніх виступів путіна у нього помітили нездоровий симптом.

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