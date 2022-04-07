У путіна майже точно онкологія: Арестович назвав ознаку
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Судячи з усього, у путіна дуже ослаблений імунітет, кажуть медики
Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що російський кривавий диктатор володимир путін хворий на онкологію, — подібні припущення обговорювалися вже дуже давно.
Про це Арестович висловився у рамках одного з останніх інтерв’ю, посилаючись на пояснення медиків.
"У путіна саркома, судячи з того, що кажуть, або принаймні він на хімії точно", — наголосив чиновник.
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На уточнення про те, що саркома зазвичай прогресує дуже швидко, Арестович додав: "По-різному буває, як мені говорили медики. Крім того, все-таки якщо зосередити всі зусилля медицини на одній людині...".
"Він на хімії точно, тому 20-метрові столи, щоб імунна система, яка і без того розбовтана, щоб нічого на неї не вплинуло", — підсумував він.
Дивіться цей фрагмент інтерв’ю з 49-ї хвилини відео:
Що таке саркома і чи рак це?
Саркома — це група злоякісних пухлин, які швидко поширюються і вражають сполучні тканини (кісткову, хрящову, м’язову, жирову, стінки судин). Саркома може з’явитися раптово і найчастіше вражає європейців віком понад 40 років.
У той час як рак вражає конкретні органи або покривний епітелій у певному місці, саркоми зазвичай ні до чого не прив’язані. Коли це можливо, саркоми видаляють хірургічно, в інших випадках проводиться променева та/або хіміотерапія. Після лікування можуть бути рецидиви.
За кількістю летальних наслідків саркома посідає друге місце після раку.
Як повідомляв "Телеграф", під час останніх виступів путіна у нього помітили нездоровий симптом.
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