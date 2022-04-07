У путина почти точно онкология: Арестович назвал признак

Судя по всему, у путина очень ослаблен иммунитет, говорят медики

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что российский кровавый диктатор владимир путин болен онкологией, — подобные предположения обсуждались уже очень давно.

Об этом Арестович высказался в рамках одного из последних интервью, ссылаясь на объяснения медиков.

"У путина саркома, судя по тому, что говорят, или по крайней мере он на химии точно", — подчеркнул чиновник.

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На уточнение о том, что саркома обычно прогрессирует очень быстро, Арестович добавил: "По-разному бывает, как мне говорили медики. Кроме того, все-таки, если сосредоточить все усилия медицины на одном человеке…".

"Он на химии точно, потому 20-метровые столы, чтобы иммунная система, которая и без того разболтанная, чтобы ничего на нее не повлияло", — подытожил он.

Длинные столы путина давно обсуждают в сети и породили массу мемов

Смотрите этот фрагмент интервью с 49-й минуты видео:

Что такое саркома и рак ли это?

Саркома, — это группа злокачественных опухолей, которые быстро распространяются и поражают соединительные ткани (костную, хрящевую, мышечную, жировую, стенки сосудов). Саркома может появиться внезапно и чаще всего поражает европейцев старше 40 лет.

В то время как рак поражает конкретные органы или покровный эпителий в определенном месте, саркомы как правило ни к чему не привязаны. Когда это возможно, саркомы удаляют хирургически, в остальных случаях проводится лучевая и/или химиотерапия. После лечения могут быть рецидивы.

По числу летальных исходов саркома занимает второе место после рака.

Как сообщал "Телеграф", во время последних выступлений путина у него заметили нездоровый симптом.