В москве опровергают болезнь президента

В россии уже успели отреагировать на информацию о болезни кровавого агрессора владимира путина, которая распространяется в российских СМИ. В частности пресс-секретарь президента рф дмитрий песков сведения об ухудшении состояния здоровья лидера опровергает.

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Об этом он заявил во время разговора с корреспондентом портала "Осторожно media".

Стоит напомнить, что ранее несколько российских изданий опубликовали расследование проблем со здоровьем президента россии, в котором утверждается, что владимира путина регулярно сопровождает врач-онколог, а также другие медики, специализирующиеся на лечении щитовидной железы.

На вопрос журналистов, действительно ли кровавый лидер россии путин болен раком и делали ли ему какие-либо операции, связанные с онкологией, песков подчеркнул, что эти утверждения являются "выдумками и полной ложью".

Ранее "Телеграф" сообщал, что, несмотря на систематические заявления кремля относительно прекрасного самочувствия кровавого диктатора владимира путина, российским СМИ удалось узнать информацию о реальном состоянии здоровья агрессора.