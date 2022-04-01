Укр

У путина рак? В Кремле прокомментировали догадки по поводу болезни диктатора

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
320
владимир путин Новость обновлена 01 апреля 2022, 13:59
владимир путин

В москве опровергают болезнь президента

В россии уже успели отреагировать на информацию о болезни кровавого агрессора владимира путина, которая распространяется в российских СМИ. В частности пресс-секретарь президента рф дмитрий песков сведения об ухудшении состояния здоровья лидера опровергает.

Последние новости о войнечитайте в нашем Telegram

Об этом он заявил во время разговора с корреспондентом портала "Осторожно media".

Стоит напомнить, что ранее несколько российских изданий опубликовали расследование проблем со здоровьем президента россии, в котором утверждается, что владимира путина регулярно сопровождает врач-онколог, а также другие медики, специализирующиеся на лечении щитовидной железы.

На вопрос журналистов, действительно ли кровавый лидер россии путин болен раком и делали ли ему какие-либо операции, связанные с онкологией, песков подчеркнул, что эти утверждения являются "выдумками и полной ложью".

Ранее "Телеграф" сообщал, что, несмотря на систематические заявления кремля относительно прекрасного самочувствия кровавого диктатора владимира путина, российским СМИ удалось узнать информацию о реальном состоянии здоровья агрессора.

Теги:
#Путин #Опровержение #Песков #Хвороба
дмитрий песков
Украина
У путина отреагировали на пожар в Белгороде
Дата публикации
Дата публикации
Категория
дмитрий песков
У путина отреагировали на пожар в Белгороде
Дата публикации
Категория
Ирина Верещук
россия врет насчет пленных: Верещук привела пример с известной украинкой
Дата публикации
Категория
русская армия
В Пентагоне поняли одну из главных проблем армии россии
Дата публикации
Категория
В Белгороде пожар на нефтебазе
Ох уж эти курильщики: появилось видео начала пожара на нефтебазе в Белгороде
Дата публикации
Категория
Главные новости в Украине 1 апреля
Война – день 37: санкционная петля затягивается, но россия не оставляет планов взять Киев