У москві спростовують хворобу президента

У росії вже встигли відреагувати на інформацію щодо хвороби кривавого агресора володимира путіна, яка шириться в російських ЗМІ. Зокрема прессекретар президента рф дмитро пєсков відомості щодо погіршення стану здоров'я лідера спростовує.

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Про це він заявив під час розмови із кореспондентом порталу "Осторожно media".

Варто нагадати, що раніше кілька російських видань опублікували розслідування проблем зі здоров'ям президента росії, в якому стверджується, що володимира путіна регулярно супроводжує лікар-онколог, а також інші медики, які спеціалізуються на лікуванні щитовидної залози.

На запитання журналістів, чи дійсно кривавий лідер рф путін хворий на рак і чи робили йому якісь операції, пов'язані з онкологією, Пєсков наголосив, що ці твердження є "вигадками та цілковитою неправдою".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що попри систематичні заяви кремля щодо прекрасного самопочуття кривавого диктатора володимира путіна, російським ЗМІ вдалося дізнатися інформацію про реальний стан здоров'я агресора.