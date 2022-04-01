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У путіна рак? У Кремлі прокоментували здогади щодо хвороби диктатора

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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володимир путін Новина оновлена 01 квітня 2022, 13:59
володимир путін

У москві спростовують хворобу президента

У росії вже встигли відреагувати на інформацію щодо хвороби кривавого агресора володимира путіна, яка шириться в російських ЗМІ. Зокрема прессекретар президента рф дмитро пєсков відомості щодо погіршення стану здоров'я лідера спростовує.

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Про це він заявив під час розмови із кореспондентом порталу "Осторожно media".

Варто нагадати, що раніше кілька російських видань опублікували розслідування проблем зі здоров'ям президента росії, в якому стверджується, що володимира путіна регулярно супроводжує лікар-онколог, а також інші медики, які спеціалізуються на лікуванні щитовидної залози.

На запитання журналістів, чи дійсно кривавий лідер рф путін хворий на рак і чи робили йому якісь операції, пов'язані з онкологією, Пєсков наголосив, що ці твердження є "вигадками та цілковитою неправдою".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що попри систематичні заяви кремля щодо прекрасного самопочуття кривавого диктатора володимира путіна, російським ЗМІ вдалося дізнатися інформацію про реальний стан здоров'я агресора.

Теги:
#Путін #Спростування #Пєсков #Хвороба
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