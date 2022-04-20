Війна — день 56: росіяни штурмують південь, схід і бомбардують Маріуполь, а Захід допомагає Україні важким озброєнням

Оперативно про головне 20 квітня

Україна захищається від російського широкомасштабного вторгнення 56-й день. Наступ російських військ на півдні і сході України, що почався напередодні, завдяки українським захисникам поки не дав супротивнику будь-яких істотних результатів у військовому плані, проте росіяни не зупиняються і крім військових цілей безупинно бомбардують цивільну інфраструктуру і населені пункти. Окремою больовою точкою України залишається обложений Маріуполь, де ворожі війська чергують невдалі штурми українських позицій та бомбардування надважкими авіабомбами утримуваного українськими захисниками заводу та притулків із цивільним населенням. Тим часом у Європі, США та Канаді приймають надважливі для України рішення про допомогу як озброєнням та бронетехнікою, так і важкою артилерією.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про найважливіші події в Україні та світі за 20 квітня. Оперативна інформація також доступна у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Російські окупанти завдали ударів по лікарні у Баштанці Миколаївської області, є поранені, повідомляє голова обласної ради Ганна Замазєєва.

У США продовжують розглядати варіанти нових санкцій проти росії і не виключено, що таких заходів може бути вжито вже цього тижня, заявила представник Білого дому Джен Псакі.

Нагадаємо, що про головні події 17 квітня можна дізнатися у матеріалі: "Війна — день 53: на півдні та сході України тривають запеклі бої із загарбниками, а проти росії посилюють транспортну блокаду".

Ключові події російсько-української війни за 18 квітня читайте тут: "Війна — день 54: ЗСУ звільняють Харківщину, окупанти зі злості палять ракетами".

А інформація за 19 квітня доступна у матеріалі: "Війна — день 55: росіяни перейшли у наступ на сході та півдні України та бомблять міста".