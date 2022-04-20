У Пентагоні уточнили, звідки в України взялися "нові літаки" для ЗСУ

В України дійсно стане більше літаків, але не шляхом постачання нових винищувачів

Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі уточнив, що його слова про те, що Україна отримала бойові літаки від країн Заходу, не зовсім відповідають дійсності.

Про це повідомляє Reuters.

"Я помилився, сказавши, що минув, що їм дали цілі літаки. Я жалкую помилково", — сказав Кірбі.

За його словами, партнери України передали їй запчастини до своїх літаків, щоби українські захисники змогли відновити власну авіацію і тим самим посилити свій повітряний флот.

Спікер Пентагону зазначив, що цих запчастин достатньо, щоб Україна спромоглася ввести в експлуатацію більше літаків, ніж "у неї було ще два-три тижні тому".

Як повідомлялося раніше, 20 квітня Кірбі заявив журналістам, що Захід передав Україні "платформи та компоненти" для українських бойових літаків. При цьому він уточнив, що "платформа в цьому випадку це літак".

Нагадаємо, за інформацією оборонного відомства США, Україна незабаром отримає від них перші 155 мм гаубиці, а також боєприпаси до них. Крім того, українських фахівців навчать використанню протиартилерійських радарів та радарних систем ППО.