Україна отримає важку артилерію: у США назвали терміни

Українських військових проінструктують щодо поводженням із раніше невикористовуваними ними видами озброєння

Перші гаубиці з 800-мільйонного пакета військової допомоги від США мають прибути до України протягом кількох днів.

Про це на брифінгу розповів речник Пентагону. Він зазначив, що гармати та боєприпаси до них поставлятимуться окремо. Гаубиці калібром 155 мм відправлять із США, тоді як боєприпаси планують взяти із розміщених у Європі запасів, що дозволить заощадити час.

Він не вдавався у подробиці, але повідомив, що деяка кількість українських військових пройдуть інструктаж щодо поводження з гаубицями, оскільки в Україні такий калібр не використовується. Навчання пройде за межами країни та закінчиться також найближчими днями. Також Кірбі розповів, що навчання пройде і з користування двома радарами, які нададуть Україні — протиартилерійський радар та переносну радарну систему ППО "Сентинел".

Кірбі зазначив, що росія посилила присутність артилерії на Донбасі та Україні, ймовірно, буде потрібна додаткова підтримка у цьому напрямку. Нагадаємо, в Україну поставлять 18 гаубиць 155мм, гелікоптери та кілька сотень дронів.

Технічні характеристики гаубиць включають себе дальність стрілянини до 25 км звичайними снарядами і до 40 спеціальними, а також більш полегшену конструкцію, що дозволяє транспортуватися вертольотами.

Тим часом у США також вважають, що росія може націлитись на шляхи передачі озброєння для України та атакувати їх — з посиланням на слова чиновника з Пентагону, CNN повідомляє, що новими цілями можуть бути мости, залізничні вузли та дороги, якими йдуть постачання. Але він зазначив, що повністю зупинити постачання вони не зможуть.

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Раніше "Телеграф" писав, що постачання артилерії в Україну пообіцяли також Великобританія та Канада. Крім цього Кірбі розповів, що Україна вже отримала можливості для посилення своєї авіації.