Рус

В Україну почала надходити допомога з найновішого пакету США: яку зброю отримують ЗСУ

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
Читать на русском
Автор
724
Вертоліт Мі-17, 155-мм гаубиця та дрон Switchblade Новина оновлена 17 квітня 2022, 10:22
Вертоліт Мі-17, 155-мм гаубиця та дрон Switchblade

Українські бійці отримають гелікоптери, гармати та новітні дрони.

У Білому домі повідомили, що в Україну почали надходити вантажі з найновішого пакету допомоги, які анонсувала адміністрація президента США Джо Байден.

Про це пише CNN з посиланням на представника Білого дому.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

"Президент Байден цього тижня затвердив додатковий пакет зброї, боєприпасів та допомоги у забезпеченні безпеки України на суму 800 мільйонів доларів", — сказано в повідомленні.

США вперше погодилися надати Києву види потужної зброї, які деякі чиновники з адміністрації Байдена кілька тижнів тому вважали надто великим ризиком ескалації, зокрема 11 вертольотів Мі-17; 18 155-мм гармат Howitzer і ще 300 дронів Switchblade.

У Міністерстві оборони США зазначили, що ця допомога вже "почала надходити".

"Перша партія зброї та техніки має прибути до регіону в найближчі 24 години, українці заберуть їх на кордоні та ввезуть до країни", - наголосив високопоставлений представник міністерства оборони.

Нагадаємо, раніше Пентагон показав увесь список зброї, який посилить українську армію.

Теги:
#США #Зброя #ЗСУ
Палаюча техніка ворога все ще є чудовим заспокійливим для українців
Україна
Бойових машин уже понад 2000: втрати росіян в Україні стрімко зростають
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Палаюча техніка ворога все ще є чудовим заспокійливим для українців
Бойових машин уже понад 2000: втрати росіян в Україні стрімко зростають
Дата публікації
Категорія
Вертоліт Мі-17, 155-мм гаубиця та дрон Switchblade
В Україну почала надходити допомога з найновішого пакету США: яку зброю отримують ЗСУ
Дата публікації
Категорія
Ракети прилетіли по Броварах з самого ранку
Росіяни обстріляли ракетами об’єкти під Києвом: що відомо (відео)
Дата публікації
Категорія
ЗСУ
"На голову не налазить": Арестович гарно розвінчав фейк росіян про військові втрати України
Дата публікації
Категорія
Війна в Україні триває ось уже 53 дні
Війна — день 53: на півдні та сході України тривають запеклі бої із загарбниками, а проти росії посилюють транспортну блокаду