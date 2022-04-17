В Україну почала надходити допомога з найновішого пакету США: яку зброю отримують ЗСУ

Українські бійці отримають гелікоптери, гармати та новітні дрони.

У Білому домі повідомили, що в Україну почали надходити вантажі з найновішого пакету допомоги, які анонсувала адміністрація президента США Джо Байден.

Про це пише CNN з посиланням на представника Білого дому.

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"Президент Байден цього тижня затвердив додатковий пакет зброї, боєприпасів та допомоги у забезпеченні безпеки України на суму 800 мільйонів доларів", — сказано в повідомленні.

США вперше погодилися надати Києву види потужної зброї, які деякі чиновники з адміністрації Байдена кілька тижнів тому вважали надто великим ризиком ескалації, зокрема 11 вертольотів Мі-17; 18 155-мм гармат Howitzer і ще 300 дронів Switchblade.

У Міністерстві оборони США зазначили, що ця допомога вже "почала надходити".

"Перша партія зброї та техніки має прибути до регіону в найближчі 24 години, українці заберуть їх на кордоні та ввезуть до країни", - наголосив високопоставлений представник міністерства оборони.

Нагадаємо, раніше Пентагон показав увесь список зброї, який посилить українську армію.