Британія, Канада та США оголосили про постачання артилерії для України

Українські захисники незабаром отримають більше артилерії від країн Заходу

Велика Британія, яка раніше анонсувала передачу Україні нової партії зенітних комплексів, надасть нашій країні більше артилерійських установок через перехід російського вторгнення до нової фази. Таке ж рішення ухвалили у США та Канаді.

Про це пише Reuters.

"Це (вторгнення росії в Україну, — ред.) стане артилерійським конфліктом, їм (українцям, — ред.) необхідна підтримка з великою кількістю артилерії", — сказав прем’єр Британії Борис Джонсон, виступаючи перед парламентом.

За його словами, артилерію буде передано Україні в наступних поставках, також він згадав і про інші форми підтримки.

Своєю чергою, як повідомляє NDTV, відправку більшої кількості артилерії підтримав і президент США Джо Байден під час візиту до Портсмута (штат у Нью-Гемпшир).

Журналісти запитали, чи передадуть США більше важких гармат Україні, на що той відповів ствердно.

Збройову допомогу також анонсував і прем’єр Канади Джастін Трюдо.

"Канада направить важку артилерію в Україну, а докладніша інформація з’явиться найближчими днями", — сказав він журналістам під час виступу в місті Далхаузі (провінція Нью-Брансуєк).

Як повідомлялося раніше, дедалі більше країн починають передавати зброю українським захисникам. Зокрема, 19 квітня про постачання бронетехніки повідомили Нідерланди, а Румунія схвалила передачу зброї із резервів Міноборони.