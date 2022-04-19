Нідерланди дадуть Україні важку бронетехніку, а Румунія – летальну зброю: подробиці

Нідерланди та Румунія нададуть допомогу Україні озброєнням та броньованою технікою

Зважаючи на розпочатий росією широкомасштабний наступ на сході та півдні України, Нідерланди відправлять українським Збройним силам більш важку техніку, у тому числі броньовану, а Румунія надасть летальне озброєння з резервів.

Про це у вівторок, 19 квітня, повідомив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у своєму твіттері.

"У розмові з Володимиром Зеленським міністр оборони Кайса Оллонгрен і я висловили нашу підтримку в той час, як росія розпочинає новий наступ. Нідерланди відправлять в Україну більш важку техніку, у тому числі бронетехніку. Разом із союзниками ми розглядаємо можливість постачання додаткової важкої техніки", — написав Рютте.

Про те, яку бронетехніку поставлять Україні Нідерланди, прем’єр не уточнив.

Водночас румунське видання Romania Libera пише, що офіційний Бухарест ухвалив рішення направити ЗСУ партію летальної зброї із резервів Міноборони країни.

У замітці наголошується, що для постачання летальної зброї владі Румунії довелося внести поправки до законодавства і тепер країна може постачати озброєння не лише країнам, що входять до блоку НАТО, а й "потенційним союзникам альянсу".

"З огляду на те, що Київ бере участь у партнерських програмах західного військового блоку, він може розраховувати на подібну військову допомогу", — повідомили в Міноборони Румунії.

Крім цього йдуть переговори між українським та турецьким МВС щодо передачі Україні турецької спеціалізованої техніки для розмінування.

"Сьогодні міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський провів робочу розмову зі своїм візаві міністром внутрішніх справ Туреччини Сулейманом Сойлу. Міністри обговорили можливість відправлення до України турецьких спеціалістів та передачі спеціалізованої техніки для розмінування та відновлювальних робіт", — повідомила пресслужба МВС України.

Як повідомлялося, 18 квітня Італія ухвалила рішення про постачання озброєння в Україну.