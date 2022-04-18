Італія ухвалила рішення щодо постачання зброї Україні: подробиці

Прем’єр-міністр Італії заявив, що рішення одноголосно підтримав парламент країни

Італійський уряд, який не бачить сенсу в телефонних дзвінках путіну, одноголосно ухвалив рішення про передачу Україні зброї.

Про це в інтерв’ю Corriere della Sera 18 квітня сказав прем’єр-міністр Маріо Драґі.

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"Умови питання зрозумілі: з одного боку є народ, який зазнав нападу, з іншого боку — армія агресора. Як найкраще допомогти постраждалим? Санкції необхідні для ослаблення агресора, але не можуть зупинити війська в короткостроковій перспективі. Для цього нам потрібно допомагати українцям безпосередньо, що ми й робимо", — заявив Драґі.

Раніше Драґі заявив, що ЄС може швидко відмовитися від газу з росії. В цей час Італія отримує близько 40% свого газу з рф, і Драґі шукав альтернативні джерела з того часу, як у лютому путін почав вторгнення в Україну.

Раніше Володимир Зеленський закликав владу Італії посилити санкції проти росії. Президент наголосив, що Італію може спіткати така сама доля, як і з Україною, а ворог несе з собою лише спустошення та багато пролитої крові.