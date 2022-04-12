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У російського музиканта-путініста в Італії знайшли десятки ділянок, палац та парк атракціонів

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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На фото — путін і Валерій Гергієв Новина оновлена 12 квітня 2022, 19:50
На фото — путін і Валерій Гергієв

Команда Навального виявила у Валерія Гергієва у восьми містах Італії десятки об’єктів нерухомості

У вівторок, 12 квітня, команда Олексія Навального провела розслідування про фінансовий стан чергового друга президента рф путіна — відомого російського диригента Валерія Гергієва.

Про активи керівника Маріїнського театру розповіли у новому відео на YouTube "Олексій Навальний".

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"Один з найактивніших прихильників і довірена особа володимира путіна приховує, що має квартиру в Нью-Йорку і величезні володіння по всій Італії", — йдеться в описі.

В результаті розслідування стало відомо, що крім нерухомості в самій росії і США, в Італії у Гергієва її налічується на 100 мільйонів євро, у тому числі вілла, палац та парк атракціонів.

Нерухомість "посла путіна у світі культури" в Італії:

  • вілла в елітному закритому селищі Olgiata Country Club за годину їзди від Риму;
Olgiata Country Club за годину їзди від Риму
Olgiata Country Club за годину їзди від Риму
  • мис площею 5,5 га та земельна ділянка у невеликому містечку Маса-Лубренсі неподалік Неаполя;
  • півгектара сільськогосподарської землі, парк атракціонів, баскетбольне поле та ресторан United Tastes of Hamerica’s у Ріміні;
  • 800 тис. кв. м землі у Мілані;
  • палаццо Барбаріго та ще один палац XV століття у Венеції, там же – приміщення з рестораном 1775 року на площі Сан-Марко.

Відомо, що з 2017 року Валерій Гергієв не декларує свого майна. Диригент в особистих цілях користується коштами зі свого благодійного фонду, створеного для підтримки молодих музикантів та популяризації класичної музики у росії. Гроші до організації надходять, у тому числі від російських олігархів та держкомпаній.

Валерія Гергієва називають "тіньовим міністром закордонних справ", який уособлює росію за кордоном. Він активний прихильник режиму путіна: закликає голосувати за нього у передвиборчих роликах.

На початку березня 2022 року Гергієва звільнили з Мюнхенської філармонії, де він був головним диригентом, за відмову дистанціюватися від війни з Україною.

Нагадаємо, що російського опозиціонера Олексія Навального засуджено до 9 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Попередній вирок у 3,5 роки в’язниці Навальний отримав у лютому 2021 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як російський опозиціонер Олексій Навальний розповів журналістам про своє перебування за ґратами.

Теги:
#Італія #Олексій Навальний #Валерій Гергієв
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