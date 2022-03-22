Навальний отримав новий термін у росії: всі подробиці

Прокуратура просила для обвинуваченого 13 років позбавлення волі

Російського опозиціонера Олексія Навального засудили до 9 років позбавлення волі у колонії суворого режиму. Термін призначений за звинуваченнями в "неповазі до суду" під час розгляду справи про "наклепи" на ветерана рік тому та у "шахрайстві" під час збору донатів на роботу Фонду боротьби з корупцією, а також та "Штабів Навального".

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Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі у вівторок, 22 березня.

Публікація Навального в соцмережі

Як пише видання Meduza, Лефортівський суд міста москва прийняв рішення визнати Навального винним у новій справі про шахрайство та неповагу до суду і засудив його до 9 років колонії суворого режиму. Окрім цього, опозиційний політик вимушений буде сплатити штраф у розмірі 1,2 мільйона рублів.

Так зараз виглядає відомий політик

Варто відзначити, що сторона обвинувачення просила для Навального 13 років ув'язнення.

Сам політик справу про шахрайство вважає сфабрикованою та називає рішення суду "необґрунтованим політичним переслідуванням".

Нагадаємо, що, згідно з відомостями, які вдалося зібрати слідчим, Навальний нібито викрав, а після витратив на особисті потреби більше 350 мільйонів рублів, які призначалися Фонду боротьби з корупцією.

Що стосується звинувачення політика в образі судді, то мова йде про судове засідання, де йому обирали покарання через "наклеп на ветерана Великої Вітчизняної війни".

Попередній вирок у 3,5 роки ув'язнення Навальний отримав у лютому 2021 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як російський опозиціонер Олексій Навальний розповів журналістам про своє перебування за ґратами.