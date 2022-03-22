Укр

Навальный получил новый срок в россии: все подробности

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Алексей Навальный Новость обновлена 22 марта 2022, 15:28
Алексей Навальный

Прокуратура просила для обвиняемого 13 лет лишения свободы

Российский оппозиционер Алексей Навальный приговорен к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Срок назначен по обвинениям в "неуважении к суду" при рассмотрении дела о "клевете" на ветерана год назад и о "мошенничестве" во время сбора донатов на работу Фонда борьбы с коррупцией, а также "Штабов Навального".

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Об этом он написал на своей странице в соцсети во вторник, 22 марта.

Публикация Навального в соцсети
Публикация Навального в соцсети

Как пишет издание Meduza, Лефортовский суд города москва принял решение признать Навального виновным в новом деле о мошенничестве и неуважении к суду и приговорил его к 9 годам колонии строгого режима. Кроме того, оппозиционный политик вынужден будет заплатить штраф в размере 1,2 миллиона рублей.

Так сейчас выглядит известный политик
Так сейчас выглядит известный политик

Стоит отметить, что сторона обвинения просила для Навального 13 лет заключения.

Сам политик дело о мошенничестве считает сфабрикованным и называет решение суда "необоснованным политическим преследованием".

Напомним, что, согласно сведениям, которые удалось собрать следователям, Навальный якобы похитил, а после потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей, предназначавшихся Фонду по борьбе с коррупцией.

Что касается обвинения политика в обиде судьи, то речь идет о судебном заседании, где ему избирали наказание из-за "клеветы на ветерана Великой Отечественной войны".

Предыдущий приговор в 3,5 года тюрьмы Навальный получил в феврале 2021 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, как российский оппозиционер Алексей Навальный рассказал журналистам о своем пребывании за решеткой.

Теги:
#Россия #Суд #Политик #Алексей Навальный
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