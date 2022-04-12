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Ще одна країна запровадила санкції проти дочок путіна

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Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Японія ввела санкції проти путіна та лаврова Новина оновлена 12 квітня 2022, 08:42
Японія ввела санкції проти путіна та лаврова

Японія вводить нові санкції проти росії, включаючи сім’ї путіна та лаврова.

У вівторок, 12 квітня, Японія ввела додаткові санкції проти росії, заморозивши активи 398 російських громадян, включаючи двох дорослих дочок путіна, Катерину Тихонову та Марію Воронцову.

Про це повідомляє CNN із посиланням на Міністерство закордонних справ Японії.

Згідно з повідомленням, нові заходи також стосуються членів сім’ї міністра закордонних справ росії сергія лаврова, а саме його дружини Марії Лаврової та дочки Катерини Винокурової.

Зазначимо, з початку вторгнення росії в Україну, Японія послідовно розширювала свої санкції проти росії, включаючи заборону на російський імпорт, такий як вугілля та горілка, скорочення нових інвестицій та заморожування активів, що належать великим банкам.

Нагадаємо, інші країни, включаючи США та Велику Британію, також ввели санкції проти сімей путіна та лаврова.

Британські активи Тихонової, Воронцової та Винокурової підлягають заморожуванню, їм заборонено в’їзд на територію Британії.

У кремлі заявили, що росія відповість на нові санкції, пригрозивши заходами у відповідь.

Теги:
#Японія #Путін #Санкції
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